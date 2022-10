La despesa militar real espanyola per al 2023 serà de 27.617 milions, més del doble de l'assignat a Defensa

Pluja de milions a l'àmbit de la Defensa. Segons dades del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, la despesa militar real espanyola –que inclou, a banda del pressupost consolidat del Ministeri de Defensa, la resta de partides de caràcter militar repartides en altres carteres– serà de 27.617,43 milions d'euros, l¡equivalent a 75,7 milions diaris.

"Si s'aprova aquests pressupostos, Espanya ja sobrepassarà el 2023 l'objectiu de despesa de l'OTAN, dedicant el 2,17% del seu PIB a despeses de caràcter militar", afirma el Centre Delàs en un informe publicat aquest dimarts. D'acord amb aquest càlcul, "de cada 10 euros que inverteixi l'Estat el 2023, tres seran per a armaments".

El pressupost del Ministeri de Defensa per al 2023 augmenta un 26% i arriba als 12.827 milions, davant els 9.791 del 2022. "Aquest augment vol donar compliment al compromís adquirit per Pedro Sánchez durant la cimera de l'OTAN del passat juny a Madrid per augmentar la despesa en defensa en 2.500 milions per a l'any que ve, amb l'argument d'acostar Espanya a l'objectiu del 2% del PIB que demana l'Aliança Atlàntica, que es pretén assolir els propers 5 anys", subratlla el informe.

De la mateixa manera, explica que "al ja considerable augment del 26% del pressupost del Ministeri de Defensa (molt per sobre de la resta de ministeris), cal sumar-hi altres partides que disparen encara més la Despesa Militar". En aquest sentit, el càlcul del Centre Delàs utilitza el criteri que marca l'OTAN per als seus estats membres, "segons el qual s'han d'incloure totes les despeses de caràcter militar."

Desenvolupament d'armament

D'aquesta manera, s'inclouen "els crèdits en R+D per desenvolupar armaments, amb un pressupost de 1.601 milions al Ministeri d'Indústria, cosa que representa un augment del 126% respecte al 2022"; les aportacions a organismes militars i de desarmament internacionals, incloses al Ministeri d'Exteriors, que es mantenen en 236 milions o "les despeses destinades a les classes passives militars (creixen un 9,55%, arribant als 4.015 milions), les pensions de guerra (81 milions) i la mútua militar (700 milions).

L'informe aporta una altra dada reveladora. Si se sumen totes les inversions militars, "es pot afirmar que el capítol de despesa militar més important del 2023 serà el destinat a comprar armes, que suma 7.743 milions entre pagaments a les indústries militars i crèdits a la R+D militar, o el que és igual, el 30% del total de les inversions de l'Estat central”.