Destapat el segon cas d'un agent de la Policia Nacional infiltrat en moviments socials de Barcelona

Nou cas d'espiontage en moviments socials i esquerra independentista de Barcelona. Segons revela La Directa en una investigació periodística que publica aquest dilluns, un agent del Cos Nacional de Policia (CNP) s'hauria infiltrat al centre social La Cinètika, al barri de Sant Andreu, l'any 2020 per espiar-los des de dins. Ho hauria fet, entre altres mètodes, mantenint relacions sexuals i sentimentals amb algunes joves activistes.

Es tracta del segon cas d'espionatge a moviments socials i independentistes de Barcelona per part de la Policia Nacional. El juny passat, el mateix mitjà de comunicació va destapar que un agent s'havia infiltrat a través d'una identitat falsa als col·lectius Resistim al Gòtic, al Casal Lina Òdena i al SEPC. Per tot plegat, el centre per a la defensa dels drets humans Irídia creu que la informació posa en evidència el Ministeri de l'Interior, després que a l'estiu afirmés que la infiltració de policies en moviments socials catalans ja s'havia acabat.

Tres anys infiltrat

En aquest segon cas, l'agent infiltrat és D. H. P., alumne de l'escola policial d'Àvila entre el 2017 i el 2019. Va arribar a Barcelona el maig del 2020, just acabat el confinament per la Covid-19, i es feia passar per un jove mallorquí anomenat Daniel Hernàndez Pons. Un mes després, va anar per primer cop al gimnàs del centre social okupat La Cinètika, al barri de Sant Andreu.

El mitjà explica que l'agent encobert va aconseguir l'accés a habitatges, centres socials o ateneus mitjançant les "relacions sexeafectives instrumentals que va establir amb activistes", que li facilitaven participar en assemblees, jornades i manifestacions". De fet, hauria arribat a intimar amb vuit dones d'aquest entorn, amb dues de les quals va tenir relació de parella.

El febrer del 2021 va participar activament en les manifestacions contra l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasel i a l'abril va formar part de la resistència activa contra un desnonament al barri. Va rebre una sanció de 600 euros per la llei mordassa, multa que no va recórrer i que va assegurar que no havia pagat.

Quan al juny passat es va destapar la infiltració d'un altre policia en entitats independentistes, l'home va començar a rebaixar la seva implicació i va començar a absentar-se de Barcelona per feina o viatges.

Greu vulneració de drets humans

El centre per a la defensa dels drets humans Irídia creu que aquest cas suposa "una gran vulneració de drets humans", afirma l'entitat, en concret, contra la integritat moral i autonomia sexual de les dones afectades i respecte la llibertat d'associació i reunió. Per això demana, una "profunda investigació per depurar responsabilitats".

Per la seva banda, el diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha criticat que "a Espanya no hi ha cap límit contra "l'enemic intern"". Pellicer ha demanat al Departament d'Interior que aclareixi si tenia coneixement de la infiltració, ja que va ser identificat pels Mossos d'Esquadra en un desnonament.

El director general dels Mossos, Pere Ferrer, ha dit que correspon a la Policia Nacional donar explicacions sobre el cas, i que cada cos policial treballa com ho considera oportú.