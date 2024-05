Destrossen un tros d'escales del Park Güell durant el muntatge per a la desfilada de Louis Vuitton

El Consell Veïnal del Turó de la Rovira ha denunciat la destrossa d'un tros d'escales del Park Güell durant els treballs al parc per muntar la desfilada que Louis Vuitton hi celebrarà el pròxim dijous 23. Els veïns recorden que és patrimoni i es queixen de la gestió feta per l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'ús de l'espai per a la desfilada. La firma francesa és patrocinadora de la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela i té previst fer-hi la desfilada de la Col·lecció Creuer 2025.

L'agrupació veïnal qüestiona l'empara del tancament del Park Güell per a la desfilada de moda. En aquest sentit, apunten que segons la normativa les peticions per a fer una gravació, filmació o sessió de fotos al Park, requereix que tinguin una finalitat "científica o formativa" per ser autoritzades. Això es refereix en tant que és patrimoni mundial per la UNESCO.

Per la seva banda, el consistori ho atribueix a un "error humà" durant les tasques de muntatge, que reconeixen ha provocat danys en un tram de la coronació del mur de pedra proper a l'escala que dona accés a la plaça de la Natura. Afirma que l'empresa organitzadora lamenta l'incident i es farà càrrec de les despeses de reparació.

‼️Volem denunciar que en menys de 24h d'obres per la desfilada de @LouisVuitton al Park Güell (actes de la Copa Amèrica) ja s'han carregat un tros d'escales. Així és com @bcn_ajuntament vetlla pel patrimoni de la ciutat i de la @UNESCO_es pic.twitter.com/CXez7CJ4sj — Consell Veïnal del Turó de la Rovira (@ConsellVeinalTR) May 13, 2024

"Els preparatius per a l'acte que Louis Vuitton celebrarà al Park Güell el dia 23 de maig es fan sota estrictes mesures de seguretat per protegir el patrimoni i seguint el pla d'actuació previst", indiquen des de l'Ajuntament. Remarquen que les condicions per a la celebració de l'esdeveniment protegeixen el patrimoni del Park Güell i no permeten intervencions en elements ornamentals, terres i murs.

Les mateixes fonts indiquen que ja s'està treballant en la reparació del mur i apunten que quedarà restablert durant aquesta setmana, seguint les directrius de Patrimoni. "Conscients del valor patrimonial de l'espai, el Park Güell i la promotora han revisat i reforçat les mesures de prevenció previstes durant el muntatge de l'acte", asseguren.

Els veïns, amb la mosca al nas fa dies

La desfilada de Louis Vuitton té els veïns del Park Güell amb la mosca al nas des de fa uns dies. A banda de la destrossa patrimonial, els veïns també han denunciat via xarxes que el veïnat de la Salut no podrà aparcar als seus carrers durant tres dies, entre el 21 i el 23. A més a més, el veïnat de Can Baró i el Carmel no pot utilitzar l'aparcament de busos un cop aquest és tancat a les visites.

Fa uns dies, els veïns també mostraven la seva preocupació per les alteracions respecte dels centres educatius pròxims. L'Ajuntament afirma que l'activitat lectiva i l'accés de les famílies de l'alumnat de l'escola Baldiri Reixac podrà desenvolupar-se "amb normalitat" tant el 22 com el 23 de maig. Això no obstant, l'ús de l'espai fora de l'escola, a l'interior del parc, es veurà afectat "de manera excepcional" per la preparació, l'assaig general i la celebració del propi esdeveniment durant els dos dies.