Detectades floracions prematures a Catalunya de plantes silvestres a causa del canvi climàtic

Flors, processionària i mosquits tigre s'avancen amb l'hivern càlid a Catalunya. Ho assegura el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), alertant sobre l'impacte de les altes temperatures en aquesta estació de l'any.

Els registres inusuals han fet avançar la floració de plantes silvestres, com els rosers de muntanya, segons recullen les seves observacions. Però també l'aparició de la processionària del pi en algunes comarques de l'interior i alta muntanya, i la presència prematura del mosquit tigre a la ciutat de Barcelona.

L'entitat explica que aquesta situació és conseqüència directa del canvi climàtic, que provoca hiverns cada cop més suaus i "altera els calendaris naturals de la fauna i la flora, els seus períodes de floració, reproducció o activitat". Es tracta de canvis que també poden tenir conseqüències per al medi ambient, com la sequera o la producció de fruits.

Les observacions del CREAF detallen que la floració de plantes silvestres s'ha avançat entre tres i cinc mesos. Per exemple, els rosers de muntanya de les zones interiors han començat a florir quatre o cinc mesos abans del que és habitual. La floració de ginestes i la porrassina s'ha detectat tres mesos abans del que és usual.

Una porrassina que ha començat a florir el 23 de desembre a Barcelona. — CREAF/Jordi López-Pujol

Es tracta d'un fet inèdit que han observat les persones voluntàries de l'observatori RitmeNatura. Aquests canvis en les floracions, a més, tenen conseqüències per al medi ambient: s'allarga el període en què les plantes estan actives, augmenta el seu consum d'aigua i es donen situacions de més sequera, segons indiquen els experts.

A més, aquests canvis no es donen igual en tots els éssers vius. Per exemple, pot arribar a passar que les flors s'obrin ara, però que els insectes no apareguin encara, comportant problemes en la producció de fruits per manca de pol·linització. També pot haver una major exposició a les glaçades, reduint la viabilitat i fertilitat.

La processionària del pi i els mosquits tigre

Pel que fa a la processionària del pi, la seva detecció es va fer ja a principis de desembre, quan habitualment es donava ja a finals de gener. Segons els voluntaris d'AlertaForestal, ja n'hi ha al Ripollès, el Solsonès, la Vall d'Aran, la Noguera, la Garrotxa, Osona i la Selva.

Processons a Navès el 6 de desembre, a Vilamòs el 18 de desembre i a Espinavell el 7 de gener. — CREAF/Voluntariat d’AlertaForestal

Finalment, el projecte Mosquito Alert ha detectat el mosquit tigre a Barcelona des de l'1 de gener. Els experts d'aquesta iniciativa asseguren que aquesta situació pot consolidar un desplaçament de l'activitat d'aquesta espècie a la tardor i principis de l'hivern, i no tant a ple estiu.