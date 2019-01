Detenció de sis persones en relació a l'incendi de Badalona

Els Mossos d'Esquadra han detingut sis persones acusades de manipular el quadre elèctric de l'habitatge on es va iniciar l'incendi que dissabte passat, dia 5, va causar tres morts i 29 ferits en el barri de Sant Roc de Badalona (Barcelonès).



Segons ha informat la policia autonòmica, les sis persones, quatre homes i dues dones, estan acusats dels delictes d'homicidi per imprudència greu, lesions per imprudència greu, danys imprudents, defraudacions de fluid elèctric i un delicte d'ocupació d'immobles.

La recerca dels Mossos d'Esquadra va determinar que la causa de l'incendi va ser una sobrecàrrega en la instal·lació elèctrica de la primera planta de l'edifici, on la llum estava punxada i els inquilins ocupaven el pis de forma irregular.



Tres dels sis detinguts van ser posats a disposició judicial i el jutge els va deixar en llibertat amb càrrecs amb mesures cautelars, mentre que les altres tres persones arrestades van quedar en llibertat pendents de ser citades al jutjat per declarar.

L'incendi es va originar sobre les 9.00 hores del 5 de gener en un habitatge de la planta baixa de l'edifici de deu plantes situat en el número 244 l'Avinguda Marquès de Montroig de Badalona, on van morir tres persones per inhalació de fum i van resultar ferides o intoxicades altres 29, cinc d'elles en estat greu.



Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Badalona es van encarregar de la recerca per a determinar les causes de l'incendi i van concloure que l'origen del foc va ser elèctric i que es va iniciar en el quadre elèctric del pis 1r 2a de l'immoble com a conseqüència d'una sobrecàrrega.

També van comprovar que del quadre havien estat manipulats els elements de protecció i control de potència, la qual cosa va provocar un sobreescalfament de la xarxa.



Davant aquests fets, entre el divendres i ahir dissabte, la policia catalana va detenir als sis ocupants del pis, quatre homes i dues dones, com a presumptes autors dels delictes d'homicidi per imprudència greu, lesions per imprudència greu, danys imprudents, defraudacions de fluid elèctric i un delicte d'ocupació d'immobles.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han assenyalat que la investigació encara segueix oberta.



Els ferits que es troben hospitalitzats a l'Hospital de la Vall d'Hebron evolucionen favorablement.

Protesta contra la pobresa

Unes 500 persones es van manifestar aquest dissabte al centre de Badalona sota el lema "La pobresa mata", després de la mort de tres persones del passat dia 5 com conseqüència de l'incendi.



La protesta, impulsada per la Plataforma d'Afectats per la Crisi (PAC) i la Plataforma Sant Roc Som Badalona, entre altres, va reunir principalment veïns de Badalona, entre ells alguns dels afectats per l'incendi, que va provocar una trentena de ferits.

La marxa va començar en el número 244 de l'avinguda Marquès de Mont-Roig del barri de Sant Roc, on va tenir lloc l'incendi, i va finalitzar a la Plaça de la Vila.



Durant la protesta, els manifestants van corejar consignes com "no són incendis, són assassinats" i han portat pancartes amb frase en favor d'habitatges dignes i contra la criminalització de la pobresa.

Una quinzena de bombers van assistir a títol individual i van assenyalar que molts dels incendis que es produeixen són conseqüència de la pobresa energètica.



L'acte va acabar amb la lectura d'un manifest en el qual es va demanar a les Administracions que afrontin la causa real de l'incendi, que "no és cap altre que la pobresa", segons el portaveu de la Plataforma Sant Roc Som Badalona, Enric Marín.



Marín també va denunciar la inacció de l'Administració i els problemes estructurals del barri de Sant Roc de Badalona.