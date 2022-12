Detenen la parella de la dona trobada morta al traster de casa seva a Lleida

Els Mossos d'Esquadra han detingut la parella de la dona 34 anys desapareguda diumenge passat a Lleida. Després de trobar el cadàver de la dona, aquest divendres al migdia, al traster que la família usava a l'edifici on viuen, a l'avinguda Alcalde Porqueres, 80, de Lleida, els investigadors han detingut l'home, de 40 anys. L'home estava ingressat a la unitat psiquiàtrica de l'Hospital Santa Maria de Lleida des de diumenge passat al vespre, quan ell mateix va denunciar la desaparició de la dona.

Els Mossos investiguen el cas com a crim masclista, ja que l'home tenia diverses denúncies per violència de gènere contra la dona, que deixa cinc fills. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les causes.



Està previst que els pròxims dies, el detingut passi a disposició judicial.