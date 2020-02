Detenen un professor de l’institut de la Bisbal d’Empordà acusat de tres abusos sexuals

Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres un professor de l’institut de la Bisbal de l’Empordà com a presumpte autor de tres delictes d’abusos sexuals a menors comesos dins el centre. La detenció, que ha transcendit aquest dimarts després que l’avancés el Diari de Girona, es va deixar sense efecte perquè l’acusat ha de declarar properament davant el jutge i es considera que no hi ha risc de fuga.



Segons informa el rotatiu, la investigació va iniciar-se a finals de gener després que el centre informés el Departament d’Educació de possibles casos de tocaments a alumnes de primer d’ESO. Posteriorment, es va iniciar el protocol. El centre escolar va destapar el cas a través d’un comunicat a les famílies on s’informava de la presumpta "conducta inadequada" d’un professor del centre. Va ser una alumna qui havia informat la direcció de l’institut sobre "accions denunciables", el que va portar la direcció a posar en marxa el protocol per "aclarir la veracitat i abast" dels fets. A partir d’aquí es van entrevistar diversos alumnes i es va elaborar un informe sobre els relats de les estudiants que es va enviar a Inspecció d’Educació i, finalment, els Mossos van entrevistar les possibles víctimes i després d’acumular proves van detenir divendres el sospitós.



També segons el rotatiu, els abusos haurien consistit en tocaments a les alumnes, totes menors, quan es trobaven a dins del centre. En paral·lel, aquesta mateixa setmana hi ha prevista una reunió per estudiar la situació i decidir el futur del professor acusat, que ara mateix està de baixa.