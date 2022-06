Detingut un entrenador de la UE Sants per abusos a tres jugadores

Els Mossos d'Esquadra han detingut un entrenador de la Unió Esportiva Sants com a presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals a tres jugadores juvenils, dues de les quals menors d'edat. Segons ha avançat El Periódico i han confirmat a Efe fonts dels Mossos d'Esquadra, les tres jugadores van presentar una denúncia conjunta a una comissaria de la policia catalana la nit del dia 30 de maig.

Els Mossos van detenir l'entrenador, de 33 anys, al seu domicili cap a la una de la matinada i està previst que aquest dimecres passi a disposició judicial. L'home està acusat del delicte d'abusos sexuals a tres jugadores del club, de 16, 17 i 18 anys. Segons informa Efe citant fonts properes a la investigació, les tres jugadores han denunciat el seu entrenador per tocaments i petons sense el seu consentiment. La investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta per si hi ha més denúncies d'abusos contra el detingut.

El Periódico afegeix que l'entrenador del club barceloní també hauria protagonitzat un intent d'acostament a les tres noies a través de les xarxes socials que les incomodava. A través de les xarxes socials, el club ha expressat "el seu suport a les possibles víctimes" i s'ha posat "a disposició de les famílies i els Mossos per aclarir els fets". I ha afegit que des de fa mesos "compta amb l'assessorament de la Fundació Vicki Bernadet per prevenir i atendre l'abús infantil".

Fa uns mesos, la UE Sants va veure's esquitxada per l'escàndol dels abusos a menors protagonitzat per Albert Benaiges, extècnic del Barça. L'entrenador va estar més de 15 anys vinculat al Sants -fins al 1991- i el club es va posar a la disposició de les possibles víctimes dels abusos.