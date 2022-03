Detingut un home a Barcelona per la mort de la seva exparella

Un home ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor de la mort de la seva exparella al barri de Sant Martí de Barcelona, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. L'home s'ha presentat cap a dos quarts de set de la tarda a una comissaria de la Guàrdia Urbana, on sembla que ha confessat l'assassinat. Els agents han fet comprovacions, han localitzat el cos sense vida d’una dona on els havia indicat l'home, al domicili que compartien, i l'han detingut. Els Mossos s’han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort. La dona seria la segona víctima mortal per violència masclista a Catalunya al 2022, tot i que el 21 de març es van trobar les restes mortals d'una altra dona que el seu germà havia matat deu anys enrere.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona ha condemnat "fermament" el "feminicidi" comés "per causa de violència masclista". El consistori ha expressat el condol a la família i a les amistats de la víctima, i ha lamentat que aquest "assassinat" vulnera "els drets humans més essencials". L'Ajuntament ha activat el protocol de dol establert conjuntament amb institucions i entitats, per treballar coordinadament cada cas que es produeixi a la ciutat. Alhora ha convocat un minut de silenci a la plaça Sant Jaume aquest dimarts a les dotze del migdia.