Detingut un home a Reus que gravava situacions íntimes de dones per internet i les extorsionava

La Policia Nacional ha detingut un home a Reus acusat d'un presumpte delicte de corrupció de menors, agressió sexual, coaccions i descobriment i revelació de secrets. L'arrestat es guanyava la confiança de les víctimes a través de les xarxes socials i aconseguia obtenir vídeos "d'alt" contingut sexual amb els quals posteriment les extorsionava per aconseguir més favors sexuals. L'operatiu policial a casa de l'agressor ha pogut intervenir milers d'arxius, entre fotos i vídeos, en els quals es veu a dones despullades o practicant actes sexuals.

En total s'han registrat 2.412 arxius de vídeo -on hi apareixen noies presumiblement menors d'edat-, 11.275 fotografies i 178 arxius de vídeo amb pornografia infantil. També s'han localizat 115 víctimes. Es tracta de dones majors i menors d'edat que majoritàriament resideixen en països llatinoamericans, tot i que també n'hi ha cinc que viuen a ciutats espanyoles.

Segons fonts policials, el suposat agressor sexual contactava amb les víctimes per internet i les gravava sense el seu consentiment. Es feia passar per una altra persona o bé de la mateixa edat i sexe, i llavors obtenia vídeos "íntims i compromesos" que li servien per aconseguir més favors sexuals a través de l'amenaça de difondre-ho.

La investigació va arrencar amb una denúncia d'una menor que resideix a Portugal, i fruit de la coordinació amb les autoritats espanyoles es va localitzar el pressumpte pedòfil a Reus.