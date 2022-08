Detingut l'home que va amenaçar de mort la rapera catalana Miss Raisa

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Nacional, han detingut un home per amenaces de mort a la rapera catalana Miss Raisa, així com un delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. La Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos va començar una investigació el juny passat per les amenaces d'extrema gravetat cap a la jove, que van començar arran de la publicació d'un vídeo a TikTok on defensava els drets de les persones LGTBI.

Els Mossos van identificar-ne l'autor i, la setmana passada, amb la col·laboració de la Policia Nacional, se'l va detectar a l'aeroport de Barajas quan arribava d'un vol amb destinació Madrid i se'l va detenir. L'investigat residia actualment a la ciutat anglesa de Birmingham. La rapera ha celebrat la notícia a les xarxes: "Que bé que senta la justícia".

Miss Raisa, nom artístic d'Imane Raissali, va publicar un vídeo a TikTok en què donava una visió inclusiva com a musulmana de l'homosexualitat i de la comunitat LGTBI. Arran d'aquesta publicació, va rebre insults humiliants i degradants que lesionaven la seva dignitat a través de les xarxes socials. L'home va proferir amenaces de mort contra la rapera i en justificava la decapitació i l'assassinat, basant-se en suposats arguments religiosos.

Antecedents per antisemitisme i delictes d'odi cap el col·lectiu LGTBI

La investigació dels Mossos va permetre comprovar el delicte i identificar-ne plenament l’autor, un home jove amb diversos perfils a les xarxes socials en què es presentava com a consultor i predicador d'afers religiosos. El detingut tenia antecedents per un delicte d'odi cap al col·lectiu LGTBI i per antisemitisme, pel qual ja havia estat detingut el 2021.



Després de passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Madrid, el detingut va quedar en llibertat amb la prohibició d'apropar-se a menys de 1.000 metres de la víctima, la prohibició de comunicar-s'hi, la retirada del passaport i la prohibició de sortir del país i d'utilitzar internet fins que hi hagi sentència ferma.