Detingut un professor d'una escola de teatre de Reus acusat d'abusar sexualment d'una vintena d'alumnes 

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un professor de l'acadèmia d'arts escèniques Buenafuente's Actors de Reus (Baix Camp) acusat d'abusar sexualment de vint-i-dues dones, totes alumnes i exalumnes del centre. Els fets haurien tingut lloc fa un any, quan les víctimes encara eren menors d'edat.

Està acusat d'un delicte d'abús i assetjament sexual, segons ha confirmat fonts policials a l'ACN. La vintena d'alumnes haurien patit tocaments i comentaris per part del treballador l'any passat. Segons fonts properes a la investigació, l'home no hauria comès agressions amb penetració. L'arrestat passarà a disposició judicial en les pròximes hores i no es descarten més casos.

Buenafuente's Actors és una escola privada de Reus que forma professionals de teatre, cinema i televisió.