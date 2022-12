Detinguts els cinc agressors sexuals de Castelldefels: "Hem destrossat a la noia"

Els cinc autors de presumptes agressions sexuals contra diverses noies ja estan sota disposició judicial. Actuaven en grup, de forma organitzada i reiterada, amb un 'modus operandi' molt concret, per tal de captar víctimes a través d'una aplicació per lligar. Primer, un d'ells contactava amb les noies, i quan havia establert un mínim de relació les convidava a una festa amb amics. Un cop allà, entre tots, l'emborratxaven i després l'agredien sexualment en grup.

Les barbaritats relatades per diverses dones s'assemblen molt entre elles. Festes, videojocs, molt alcohol i violència sexual desmesurada. En ocasions entre tots cinc i per ordre, en ocasions en parella o trio, les dones, sempre cohibides i en estat d'extrema embriaguesa, sempre acabaven en situacions indestijades.

Els fets es remunten a la primavera del 2021, encara en temps de pandèmia, quan l'oci nocturn estava restringit. Va ser fa un any quan va arribar la primera denúncia. En aquell moment es va identificar a quatre membres del grup i es va aconseguir relacionar-los amb altres dues víctimes. Finalment, aquest passat dilluns els Mossos d'Esquadra han detingut a tres dels membres del grup, i els altres dos s'han entregat voluntàriament a la comissaria de Gavà.

Després de les detencions, la titular del jutjat d'instrucció número 5 de Gavà ha ordenat que els detinguts quedin en presó provisional per cinc agressions sexuals i tres delictes més d'agressió o abús sexual. La jutgessa considera que els cinc homes conformen un "grup organitzat" amb càrrecs distribuïts, i observa premeditació en les agressions.

Els missatges culpatoris

Entre els missatges de WhatsApp que s'han extret durant la investigació dels telèfons dels acusats hi ha sentències com "des de quan una tia és només per a un?", "la noia va molt borratxa, s'aproxima un trio", "et poden buscar la ruïna per un clau que no val la pena", "se la va endur al llit, però la tia anava borratxa", o "a la noia aquesta l'hem destrossat".

La jutjessa ha fet constar que entre ells admetien que s'havien aprofitat de les noies i que els podien denunciar, i és per això que els pressumptes agressors mantenien un lleuger contacte amb les víctimes després de les agressions, per controlar que no interposessin denúncies.

Pel que fa als relats que han hagut de rememorar les dones denunciants davant el tribunal s'hi detallen fets que no reproduirem per respectar la seva intimitat. La jutjessa al càrrec es creu els testimonis relatats perquè son "clars, persistents i coherents", i els homes només han volgut respondre a les preguntes dels seus advocats, una acció que dificulta el contrast dels fets.