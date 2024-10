Detinguts tres militants d'Arran per presumptament danyar la façana de la Generalitat durant la Diada

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres militants d'Arran per presumptament causar desperfectes a la façana del Palau de la Generalitat de Barcelona durant la passada Diada de l'11 de Setembre, acusats dels delictes de danys i desordres públics, segons fonts de la policia catalana que recull l'ACN. L'organització juvenil ha fet aquest dijous una concentració al migdia en suport als detinguts a la comissaria de les Corts, mentre Alerta Solidària ha titllat la detenció com "absolutament innecessària i arbitrària".

Aquesta segona organització considera que té una voluntat "exemplificant i repressiva" per part dels Mossos. En una piulada a X, han apuntat que els tres detinguts passaran la nit a la comissaria i han titllat l'operació policial "d'exagerada". Consideren que es tracta d'un "abús més" del departament d'Interior i Seguretat i dels Mossos d'Esquadra.

Detinguts per llançar pintura

En un comunicat conjunt, Arran i Alerta Solidària han explicat que les detencions han tingut lloc als barris de Gràcia, Guinardó i Nou Barris de la capital catalana, així com que les acusacions són per haver llançat pintura a la porta del Palau de la Generalitat durant la manifestació juvenil. Sostenen que aquesta operació "té per objectiu atemorir la dissidència política i criminalitzar el jovent organitzat".

Al text es denuncia la "despropocionalitat" de l'operació, perquè les entitats consideren se'ls podria haver citat a declarar en lloc de detenir-los. Alhora lamenten un "canvi de tendència des de l'arribada del PSC" al Govern de la Generalitat. A parer seu, fins ara les detencions "procuraven ser molt ràpides", mentre ara "el fet que Mossos decideixi" que els detinguts "passaran la nit a la comissaria" és "un càstig" "absolutament innecessari".