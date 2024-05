Deu anys després, la Generalitat indemnitza quatre ferits pels Mossos en el fallit desallotjament de Can Vies

La Generalitat de Catalunya ha indemnitzat quatre manifestants ferits pels Mossos d'Esquadra en l'intent de desallotjament del centre social ocupat de Can Vies, al barri de Sants de Barcelona d'ara fa deu anys, a la primavera del 2014. Els manifestants van rebre cops de porra directes al cap i un d'ells va patir una fractura nasal. També van haver de rebre punts i grapes per cosir les ferides obertes.

Els quatre manifestants van denunciar els policies, però el relat exculpatori dels autors i els seus companys antiavalots va impedir identificar els autors materials de les agressions en aquest centre del barri de Sants. Ara la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha pagat uns 7.500 euros en total als quatre afectats.

En un comunicat, Alerta Solidària critica la lentitud dels tràmits administratius. Tot, per acabar pagant una indemnització "mínima", segons critiquen: "No satisfà, ni de bon tros, el perjudici patit per aquells cops de porra, ni els tractaments mèdics ni les seqüeles que n'han quedat, ni el patiment per a ells i les seves famílies". L'entitat antirepressiva al Govern que no s'hagi tirat endavant un mecanisme independent de supervisió de les actuacions policials, així com una oficina d'atenció a les víctimes de la violència policial.

Els fets d'ara fa deu anys

En la segona nit de protestes d'aquella última setmana de maig, els Mossos van carregar a mitjanit contra la gent que encara era a la plaça de Sants. Un grup nombrós va entrar al portal del número 10, però els antidisturbis també hi van entrar, i van colpejar directes als braços i als caps. A alguns els rajava sang del cap, un va necessitar quatre punts a l'orella per un cop de porra directe al cap i un altre cinc grapes de sutura al cap, pel mateix motiu.

A la nit següent, amb la tensió encara més alta, quatre manifestants van ser encerclats per furgons policials al carrer Rosés, d'on en van baixar agents de la Brimo repartint cops de porra. Els quatre nois van ser arraconats contra la paret, que va quedar esquitxada de sang. Un d'ells va acabar amb el nas trencat i l'altre va necessitar set grapes al cap.

Els dos episodis de violència policial van ser denunciats, però els agents van quedar absols perquè es van cobrir entre ells. La Generalitat, amb els mossos declarats no culpables, n'heretava la responsabilitat civil subsidiària. En el cas dels nois ferits al carrer Rosés, la Generalitat es va personar contra els manifestants, i demanava per a ells set i nou anys de presó, molt més que el que sol·licitava la Fiscalia, que era d'entre un any i mig i tres anys.