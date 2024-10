Deu mercats municipals de Barcelona que potser no coneixes

Barcelona té una tradició de mercats molt arrelada. Tot i això, en els darrers anys, molts poden haver anat perdent consumidors, per bé que s'hagin volgut anar adaptant als nous temps i hi hagi propostes com Mercat de Mercats. N'hi ha molts de coneguts per tots els barcelonins -i pels turistes- sigui per la seva arquitectura o la seva oferta de productes i gastronòmica. Però també trobem altres mercats alimentaris que per norma general són menys coneguts més enllà dels límits del barri o fora de la ciutat.

Es tracta de mercat en general més tranquil, on trobarem especialment la proximitat i el bon tracte que ofereixen aquests ingredients. I el millor producte fresc i de temporada que podem trobar en els més famosos, però evitant massa trànsit en hores puntes o turistes en casos com la Boqueria. Us acostem deu propostes de mercats municipals que potser no coneixes, amb la informació que detalla Mercats de Barcelona.

Mercat del Guinardó

L'antic mercat de Guinardó (C Teodor Llorente, 10 ) va ser construït el 1954, quan va substituir un mercat a l'aire lliure instal·lat antigament en el mateix espai, com en altres casos. Va ser el desembre de 2014, ara farà deu anys, quan es va inaugurar el nou mercat. Ara hi trobem una quinzena de parades que ocupen una superfície d'uns 2.000 metres quadrats, i una àrea d'autoservei. Hi ha aviram, caça i ous, cansaladeria i embotits, carnisseria, fruita i verdura, llegums i cereals, peix fresc i marisc, pesca salada i conserves, bar, i roba a l'exterior.

Mercat de Felip II

El seu nom prové perquè està ubicat al carrer de Felip II, 118. El Mercat Felip II va néixer el 1966 al costat de l'aleshores conegut com a "barri dels indians" entre els carrers de Felip II, Olesa, Juan de Garay i Garcilaso. El seu impuls respon a la necessitat compartida del moment d'abastir els nous barris perifèrics apareguts arran de l'onada migratòria dels anys seixanta. Es va construir en un temps rècord de sis mesos i fou inaugurat en plena etapa del desenvolupisme, per commemorar el 27è aniversari de l'entrada de les forces feixistes a Barcelona. Té servei a domicili, punt d'informació i autoservei.

Mercat de Lesseps

El Mercat de Lesseps manté la clara essència de barri des del carrer de Verdi, 200. Va ser inaugurat el 1974, tot i que ja s'havia començat a construir a l'època de l'alcalde Josep Maria de Porcioles. Segons detalla el consistori, es va instal·lar a un barri urbanísticament ja consolidat, Lesseps. És un petit mercat que posa en valor especialment el tracta de proximitat. Disposa de web, servei de venda en línia i a domicili, autoservei i és considerat refugi climàtic.

Mercat de Lesseps. — Ajuntament de Barcelona

Mercat de Montserrat

Continuem amb el Mercat Montserrat, que es troba ubicat a la zona de Roquetes (Via Favència, 241U). En el seu moment, l'any 1960, va ser construït amb la finalitat d'omplir els buits de proveïment que es creaven en els nous barris crescuts a la perifèria a la dècada dels seixanta. Els establiments especialitzats són perruqueria i roba, i també ofereix servei a domicili, sempre segons recull el lloc web.

Mercat de Galvany

El Mercat Galvany està ubicat al carrer de Santaló número 65. Està construït a uns terrenys cedits pel comte de Galvany, i l'edifici està catalogat com a monument artístic i és un dels mercats municipals més bonics de Barcelona, per la qual cosa és més fàcil que us soni. Fou iniciat el 1868, però la seva inauguració definitiva es va retardar fins al 1927. Té una superfície total de més de 5.500 m2 dels quals només 842 m2 són de superfície comercial. Té web, servei de venda en línia i a domicili i aparcament gratuït.

Mercat de Galvany. — Ajuntament de Barcelona

Mercat de la Vall d'Hebron

Ubicat al passeig Vall d'Hebron, 130-134, forma part del conjunt dels mercats més moderns construïts al segle XX. En concret, el Mercat Vall d'Hebron -Taxonera es va inaugurar el 1969, en un moment que també es van fer els del Carmel, Montbau i Besòs. Va ser remodelat el 2019 per optimitzar l'espai del seu edifici. Compta amb aparcament, autoservei i també és refugi climàtic.

Mercat de la Concepció

El Mercat de la Concepció (carrer d'Aragó, 311/LB) es va construir l'any 1888 al centre de Barcelona, al Districte de l'Eixample, en un edifici aïllat. Ocupava una extensió de més de 4.000 m2, amb 105 metres de llargària i 38 metres d'amplada. La decadència física i comercial va provocar que la seva conjuntura d'oferta, serveis i infraestructura fos absolutament inviable, per la qual cosa fou remodelat íntegrament el 1998. Ofereix servei a domicili, autoservei, pàrquing i és refugi climàtic, entre altres coses.



Mercat del Clot

Parlem ara d'un dels centenaris de la ciutat. El Mercat del Clot (Plaça Mercat, 26) fou estrenat el 1889 on abans existia un mercat a l'aire lliure amb parades de pagesos de la zona i també de pobles propers com Sant Andreu o Horta. I que va ser objecte d'una modernització entre 1994 i 1995 que va respectar la façana original i va transformar-ne tot l'interior, en un edifici d'estil premodernista. Hi ha pàrquing, servei a domicili, punt d'informació i és refugi climàtic.

Mercat de la Mercè

Els mercats de Nou Barris van ser construïts entre els anys 60 i 70 per donar solució als problemes d'abastiment que patia aquesta zona de la ciutat a causa del gran flux migratori. En concret, el Mercat de la Mercè (Passeig de Fabra i Puig, 270/272) es va fer el 1961 arran de l'arribada de nous veïns. La intervenció més recent és del 2017, i actualment disposa de 59 parades. Disposa d'aparcament servei a domicili, punt d'informació, web i la possibilitat de visita virtual.

Mercat de Provençals

Ubicat al barri de Sant Martí de Provençals (Carrer de Menorca, 19), el Mercat de Provençals va ser construït el 1974. També és un dels que es va edificar al mateix lloc on hi havia habitualment instal·lat un mercat a l'aire lliure d'alimentació que atreia la majoria dels compradors d'aquesta àrea. Té aparcament gratuït, servei de venda en línia i a domicili i autoservei, entre altres.