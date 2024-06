Un deute amb l'Ajuntament de Barcelona aboca 9 Barris Acull al tancament després de 23 anys: "És una injustícia molt gran"

Si res no canvia, dijous serà l'últim dia que l'entitat 9 Barris Acull tindrà les portes obertes de l'Espai Via Favència després de 23 anys assessorant i orientant persones nouvingudes a Barcelona. El motiu? Un deute de 22.400 euros amb l'Ajuntament de Barcelona que no poden afrontar, ja que tal com explica la seva presidenta, Lourdes Ponce, és una associació que "no té ingressos propis i que funciona gràcies al voluntariat". L'entitat barcelonina atén 3.400 persones migrades l'any, ofereix tots els serveis tallers de llengua de forma gratuïta i organitza el Festival de Sopes del Món.

Segons explica Ponce, aquest deute són els diners que l'Ajuntament els reclama que han de tornar de la subvenció de l'any passat, ja que el conveni cobreix un percentatge màxim (45%) del pressupost total de l'activitat de l'associació. El problema rau en el fet que aquest pressupost total comptava amb 40.000 euros d'altres ajudes que no van arribar. L'entitat ha presentat al·legacions, recursos i ha demanat ajuda a les administracions, però sense èxit. Així mateix, Ponce assegura que a l'octubre del 2023, a la reunió de seguiment anual, l'Ajuntament va ser informat que els ingressos havien disminuït.

"Són uns diners que no hem gastat ni molt menys embutxacat"

Després de mantenir converses amb el consistori, Ponce assenyala que ha sigut impossible arribar a cap acord i que l'oferta de fraccionar el deute no és possible. "L'Ajuntament ens diu que el que hem de fer és acceptar el deute per poder signar un nou conveni, i demanar un ajornament del deute. Però nosaltres el que volem és reclamar i impugnar aquest deute", explica. "Són uns diners que no hem gastat ni molt menys embutxacat, una xorrada administrativa que ha acabat amb una injustícia molt gran", lamenta Ponce.

L'entitat està ultimant els tràmits per declarar-se en fallida econòmica. Aquest dijous serà el seu últim dia. "Fa 15 dies vam donar la carta de comiat a les treballadores i a l'advocat, que porten des del mes d'abril sense cobrar. Hem hagut de demanar diners a altres entitats de l'Ajuntament, a l'Associació de Veïns el barri i a la coordinadora. És evident que això genera una tensió tremenda", lamenta Ponce.

"Deixaran a 3.400 persones del districte de Nou Barris sense atenció?"

La presidenta de 9 Barris Acull alerta que el tancament de l'associació suposarà "un important dèficit d'acompanyament per als veïns, serveis socials, associacions veïnals, casals i resta d'entitats de Nou Barris". "Deixaran a 3.400 persones del districte de Nou Barris sense atenció? Deixaran a 200 persones que fan els tallers de llengua i entorn sense atenció? Deixaran 1.500 persones a les quals els tramitem la documentació de reagrupament familiar sense atenció?", es pregunta Ponce.

L'associació admet que no han complert les condicions que els demanava l'Ajuntament, però reclama una "valoració política de tota la feina que fa l'entitat per a la integració de les persones nouvingudes des de fa 23 anys". "No hi ha voluntat política per resoldre el problema", lamenta Ponce, que explica que "totes aquestes traves administratives i burocràtiques l'han cremat". "Han esgotat totes les nostres forces", assegura l'activista.

De fet, Ponce afirma que l'esgotament és generalitzat entre les entitats socials barcelonines. "No som l'única amb problemes econòmics", conclou. En aquest sentit, assenyala que el lawfare contra l'anterior alcaldessa, Ada Colau, denunciada per suposades irregularitats en subvencions a entitats socials, no ha ajudat. Assegura que des d'aleshores, la relació amb el consistori ha canviat.