El sindicalisme alternatiu, convocat per moviments socials i la taula sindical, ha tallat aquest dissabte 1 de Maig el Passeig de Gràcia amb una concentració de centenars de persones en contra de l'actual model econòmic. Els concentrats han titllat el sistema d"irracional" i de ser la causa de les crisis socials i les catàstrofes ecològiques. Després d'un any de Covid-19, organitzacions sindicals com la IAC, la CNT, el sindicat COS i formacions polítiques com la CUP han afirmat aquest dissabte a la tarda que la pandèmia ha posat en evidència la precarietat que causa el sistema capitalista. De fet, han remarcat el "fracàs absolut" del capitalisme per resoldre la crisi derivada de la pandèmia.

La concentració estàtica era a Passeig de Gràcia amb Provença, però un grup de participants ha decidit iniciar una marxa a peu carrer avall. D'altra banda, s'han dut a terme concentracions a diferents indrets dels Països Catalans, entre ells Lleida, Mallorca, Girona, Manresa, València, Reus, Alcant, la Seu d'Urgell, Ripoll, Cornellà del Llobregat i Perpinyà.

La CGT carrega també carrega contra la precarietat

D'altra banda, la CGT ha advertit aquest dissabte que molts dels actual ERTO es convertiran en ERO quan s'acabi l'estat d'alarma i ha denunciat que amb la pandèmia s'ha generat una situació de "control social amb retallades de llibertats individuals i col·lectives". Ha posat d'exemple el mateix estat d'alarma, el toc de queda –que prohibeix estar al carrer més enllà de les deu de la nit sense causa justificada- o el confinament i tot, ha afegit, amb una "terminologia militarista i policial". "Les lleis mordassa ens continuen reprimint i les desigualtats socials avancen", ha assenyalat el sindicat en un comunicat després d'un acte a la Plaça Joanic amb motiu de l'1 de Maig.

En la concentració, hi han participat membres de la CGT de Correus, del sector del Lleure i Educació, Sanitat, H&M d'Hosteleria, CPM de Transports, Socorristes i de subcontracta de Vodafone Icono. D'altra banda, el sindicat ha carregat contra la "precarietat laboral" i contra "la privatització dels serveis públics fruit de l’'avarícia del sistema capitalista que no te fi en el seu afany d'obtenció de beneficis", a més de demanar la derogació de les reformes laborals, la reducció de la jornada laboral per repartir la feina entre més treballadors, l'eliminació de les hores extres i la reducció de l'edat de jubilació, entre d'altres.