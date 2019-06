Un jove es trobava en un sopar amb amics en un restaurant de Barcelona quan va ser atacat per un individu homòfob, hores abans al dia de l'Orgull, que se celebra aquest 28 de juny. "Talla't una mica, que estàs en un lloc públic", cridava l'agressor, que va considerar que la forma de vestir del jove a qui amenaçava era "femenina". El jove li va respondre que, a banda que ell vestia com volia, era el dia de l'Orgull. "És el dia de deixar anar hòsties, et faré heterosexual a hòsties", li va respondre l'agressor, i va incitar el jove a sortir fora del local a enfrontar-se en una baralla.



"Jo agafaré la meva hamburguesa i m'asseuré a menjar amb els meus amics. No m'has de dir res que jo a tu no t'he molestat", li va replicar la víctima.

“Te voy a hacer heterosexual a ostias”

Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonalds de barcelona por su forma de vestir tan “femenina”. Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas. pic.twitter.com/N4yu9DJIYg — paleo_20 (@paleo_20) 27 de junio de 2019

Un dels seus amics va gravar l'escena i la va publicar com a denúncia a les xarxes socials. "Avui el meu amic ha sofert un atac en un McDonald´s de Barcelona per la seva forma de vestir tan 'femenina'. És irònic que això passi el mateix dia del pregó del Pride, però cal continuar lluitant per a acabar amb aquests actes i aquestes persones", va sentenciar.



L'alcaldessa Ada Colau ha reaccionat a xarxes socials amb un missatge de condemna de l'agressió i de suport a la celebració de l'orgull gai.



"Tot el suport davant d'aquesta agressió homòfoba. Barcelona és una ciutat orgullosament diversa i defensarem la llibertat de gènere i sexual de totes les persones. Demà dissabte omplim els nostres carrers en la celebració de l'orgull #Pride2019 #28J #PrideBCN2019 #50anysStonewall ", ha escrit l'alcaldessa.

Nombroses personalitats han mostrat el seu rebuig davant aquesta nova agressió homòfoba. L'escriptora Lucía Etxebarria‏ va ser una de les primeres a pronunciar-se. "Si us plau, jureu-me que no són actors —va escriure— Si aquesta història és real cal viralitzar-la ja. El tipus ha comès diversos delictes greus. Amenaces i incitació a l'odi".

Por favor, júrame que no son actores. Si está historia es real hay que viralizarla ya. El tipo ha cometido varios delitos graves. Amenazas e incitación al odio. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 28 de junio de 2019

Molts usuaris de les xarxes han comentat el fet i han lamentat que, en ple segle XXI, encara existeixi gent així. "Per què no pot vestir com li doni la gana? Déu, quina impotència. Els animo a continuar reivindicant i lluitant", ha dit un d'ells en una altra piulada.