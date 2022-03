Dia de mobilitzacions: la vaga educativa contra el 25% de castellà se suma a la protesta de transportistes i taxistes

La vaga d'escoles i universitats contra la sentència del 25% de castellà se suma a la resta de mobilitzacions previstes per aquest dimecres, entre les quals la vaga de transportistes, iniciada fa 10 dies, i una marxa lenta de taxistes des de l'aeroport del Prat fins el Parlament. Tot plegat complica la mobilitat a Barcelona, afectada ja per un tall a la Ronda Litoral dels transportistes, que reclamen al Govern espanyol mesures per pal·liar els efectes de l'augment de preu dels carburants, una protesta secundada també pel sector del taxi.



El Govern també s'ha manifestat contra la sentència del 25%

D'altra banda, la convocatòria de vaga contra la sentència del TSJC, feta per la Intersindical-CSC, la COS i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), comptarà també amb manifestacions a les principals ciutats catalanes contra les ingerències judicials i "en defensa d'una educació pública i íntegrament en català". Al seu parer, aquesta sentència és una "peça més de l'estratègia" de l'Estat contra "l'eix vertebrador dels Països Catalans, la llengua pròpia". A més, també critiquen la Generalitat per donar com a resposta una "corrua de paraules buides". De fet, acusen el Departament de voler "liquidar" la immersió amb el nou decret d'ordenació dels ensenyaments.



Per la seva banda, però, aquest dimarts, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va anunciar que el Govern que se sumaria a les mobilitzacions contra la sentència i faria una concentració a les portes del Parlament. Tot i això, en la fotografia conjunta la gran majoria de consellers de JxCat no hi ha participat, al·legant que només hi havia diputats d'ERC i que no havien estat convocats oficialment.

Primer dia de protesta dels taxistes

La marxa lenta de taxistes per protestar contra l'escalada del preus dels combustibles ha començat aquest dimecres al matí, poc abans de dos quarts d'onze, a l'Aeroport del Prat i ja es dirigeix cap al Parlament. Segons els organitzadors, hi participen al voltant de 800 vehicles tot i que confien que un cop al centre de la ciutat se n'hi afegiran més. El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha demanat ajudes com les aprovades per la pandèmia i ha advertit que, en cas contrari, podrien iniciar una altra protesta estacionant els taxis enmig del carrer com ja van fer el 2018 a la Gran Via. La marxa està encapçalada per set tractores de camió en representació dels transportistes, alguns dels quals ja encadenen deu dies de protesta.