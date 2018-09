Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a la nit portant llums led davant la presó de Lledoners, on hi ha empresonats part dels dirigents independentistes processats per rebel·lió –tots els homes: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart–​ i que no van optar per l'exili. La manifestació, de fet, formava part de dues marxes de torxes als municipis bagencs de Sant Joan de Vilatorrada –al terme municipal del qual hi ha el centre penitenciari– i Callús, que han desviat el seu recorregut per coincidir davant la presó.



Al final de l'acte, els organitzadors han recordat les fites més importants relacionades amb el procés independentista l'any passat, incloent-hi el referèndum de l'1 d'octubre i el resultat de les eleccions del 21D, en què "vam tornar a vèncer en unes eleccions en que pretenien anorrear la democràcia".



La periodista Beatriz Talegón ha llegit un text en què ha afirmat que ha explicat que havia "aprés" que "aquí es defensa una república que s'ha de construir entre tothom que vulgui i que ha de garantir justícia, democràcia i llibertat per a tots i per a totes totes, siguin d'on siguin i vinguin d'on vinguin".

La marxa de torxes de Lledoners, per la seva càrrega simbòlica, ha estat la més significativa de les moltes que s'han celebrat aquest dilluns a Catalunya, en el que ja s'ha consolidat com una tradició de la nit prèvia a la Diada. Prop d'un centenar de localitats catalanes han celebrat aquest tipus de marxes, en ocasions amb els participants portant autèntiques torxes, i en d'altres –com a Lledoners–, substituint-les pels més pràctics llums led.



A Barcelona, on alguns barris han organitzat les seves pròpies marxes de torxes, la més destacada és la que ha confluït al Fossar de les Moreres, un indret especialment simbòlic per a l'independentisme, i pel catalanisme en general.