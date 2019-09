El passat 23 d’agost l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) feia una valoració de les xifres corresponents al nombre d’inscrits a la manifestació del pròxim 11 de setembre i feia una crida a que la gent s'inscrivís per poder-ne assegurar l’èxit. Fins aleshores l’entitat havia pogut compatibilitzar 37.500 inscrits, un nombre que representava una caiguda del 25% respecte a les mateixes dates de l’any passat i que convertia la projecció de participants en la més baixa dels últims anys. Els autobusos reservats arribaven als 450 combois, menys de la meitat dels vehicles compromesos l’any 2017.



L'única xifra en creixement era la de la venda de samarretes, que s'enfilava fins a les 8.000. L’organització afirmava que això era símptoma que la societat catalana continuava tenint clar que era “molt important col·laborar” amb la Diada. Pocs dies després, el passat dimarts, l’ANC actualitzava les dades i confirmava un “fort repunt” d’inscripcions que pujaven fins a les 60.000.



La Diada arriba després d’uns mesos convulsos en què la celebració del judici als presos polítics catalans a Madrid i la divergència d’estratègies entre els partits independentistes han capgirat les perspectives futures del moviment independentista. Sense una línia d’acció política conjunta ni objectius consensuats a assolir a mitjà termini i a reivindicar durant aquest 11 de setembre, les entitats sobiranistes tornen a fer front per pressionar els partits. Fonts de l’ANC recorden que cada 11-S ho han fet, fos quin fos el context polític del moment. Des d’Òmnium Cultural consideren que “no hi ha cap problema amb els partits que representen l’independentisme” i apunten que “el sentir general de la manifestació serà positiu”.

Immortalitzant el moment des de l’aire



Per primera vegada la manifestació no comptarà amb una coreografia o una performance. L’entitat va prendre la decisió després que algunes territorials reivindiquessin un acte més sobri. Aquest fet, segons les fonts consultades, podria ser el motiu pel qual el ritme d’inscripcions està sent moderat. Tot i que des de l’entitat es mostren segurs a l’hora de revalidar les xifres multitudinàries de la resta d’edicions, insisteixen que les inscripcions a l’acte són necessàries per a “garantir l’èxit” i per contribuir a facilitar la planificació i l’organització d’un esdeveniment d’aquestes característiques.



La voluntat de la convocatòria és posar èmfasi en la imatge aèria i que a través de les imatges preses des de les altures es pugui immortalitzar un estel, un símbol que en l’àmbit internacional s’associa, segons expliquen les mateixes fonts, a una bandera i a un Estat. El lema de la manifestació, “Objectiu Independència”, advoca, doncs, per vertebrar un nou país i des de l’ANC comenten que per fer possible una independència “s’ha d’establir una estratègia”.



La mobilització que prendrà forma estel·lar també vol ser una metàfora de la força per mitjà de la unió. En aquest sentit, l’Assemblea vol reivindicar que, encara que les idees dels ciutadans puguin ser diverses, “la unió de l’estratègia pot fer néixer un Estat”. Òmnium també parla de “consens estratègic” i clarifica que s’han de posar sobre la taula “els mínims comuns denominadors que permetin avançar”. Precisament, el xoc entre els sectors independentistes que són partidaris de la confrontació amb l’estat espanyol i aquells qui opten per posar el focus en la repressió rebuda ds de l'Estat a fi d'eixamplar el nombre de simpatitzants amb la causa independentista ha dividit aquest espai. Així, l’acte conjunt vol ser un punt de partida de cara al nou curs polític malgrat que en cap moment, comenten les fonts consultades, s’han aturat les converses entre tots els actors implicats.

Canvis: una capçalera sense polítics



A principis d’estiu l’ANC va anunciar que a la manifestació del pròxim dia 11 no hi hauria una zona reservada pels representants polítics. Tradicionalment els màxims dirigents dels partits independentistes i els càrrecs del Govern català encapçalaven la concentració però l’entat va informar que canviaria aquest hàbit. L’organització argumenta que així com en la jornada de “l’1 d’octubre es va ser a les escoles i no es va preguntar a cada persona de quin partit era” la importància l’ha de tenir la ciutadania tingui o no un carnet polític.



El canvi de tendència no va convèncer a alguns sectors d’ERC i els exconsellers Josep Huguet i Anna Simó van anunciar a través de les xarxes socials que no assistirien a la concentració. Huguet va expressar que “una colla d'exaltats vol convertir en un aquelarre purificador contra els traïdors” i demanava acabar amb “la música antipartits”. En els últims dies sembla que l’exconseller hauria canviat la seva posició i ha anunciat que hi serà malgrat les seves diferències amb l’entitat independentista.

Un dia de celebració



La manifestació confluirà a la plaça Espanya de Barcelona estenent-se en 26 trams per les avingudes Paral·lel i Maria Cristina i formant l’estel pels carrers Tarragona, Creu Cobert la Gran Via. Tot i que els organitzadors recomanen als participants arribar als trams assignats cap a les 16.00 h, l’acte central començarà a les 17:14 h i tindrà una durada aproximada de 45 minuts. A més, els parlament estaran sonoritzats per megafonia per tal que tothom pugui seguir l’acte des del carrer.



Els actes de la Diada, però, se succeiran durant tot el dia i les dues entitats sobiranistes –Òmnium i l’Assemblea– organitzaran activitats en diferents punts de la capital catalana. L’ANC té prevista la instal·lació d’un espai a Pla de Palau “per informar i conscienciar de la necessitat d’apoderar la ciutadania en el procés cap a la independència”. De les 10.00 a les 15.00 h estaran oberts a la ciutadania diversos espais agrupats sota el nom Eines de País que comptaran amb dues zones. Per una banda una àrea amb diversos interactius “per prendre consciència de quines eines hi ha per canviar la realitat actual i avançar cap a la independència” i una segona zona on poder posar en pràctica els aprenentatges adquirits.



Pel que fa a Òmnium Cultural, l’entitat presidida per Jordi Cuixart, organitzarà la Festa per la Llibertat a la zona d’Arc de Triomf i el Passeig Lluís Companys. Al llarg del matí hi haurà actuacions musicals per a tots els públics i una fira d’entitats. Un cop finalitzada la manifestació, es reprendran els concerts a l’espai.