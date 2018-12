Milers de persones han participat aquest diumenge a la manifestació de la Diada de Mallorca organitzada per la plataforma 31-D al costat del la Unitat Popular (BUP), sota el lema 'Defensem Mallorca, construïm República', en la qual han reclamat, entre altres reivindicacions, l'autodeterminació per a les Illes Balears.



Els manifestants han cantat i cridat en favor de la sobirania dels "Països Catalans", per la llibertat dels "presos polítics" independentistes i en defensa de la "llibertat d'expressió".



La coportaveu de MÉS per Mallorca, Bel Busquets; el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; la portaveu de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, Margalida Miquel; la presidenta de l'Assemblea Nacionalista Catalana (ANC), Elisenda Paluzie; l'alcalde de Palma, Antoni Noguera; i fins i tot el portaveu d'ERC en el Congrés, Joan Tardà, han encapçalat la marxa sobiranista plena de banderes, pancartes i amb lemes defensant la sobirania de Balears, informa Europa Press.

La manifestació ha sortit des del Passeig del Born sobre les 18.30 hores i ha continuat en direcció a les Rambles, pujant per la Costa de la Pols i ha enllaçat amb el carrer de San Miguel. La marxa ha culminat al Parc de Ses Estacions, on han llegit els manifestos dels dos blocs representatius en la concentració.



Durant la marxa, els assistents han reclamat una República per a "construir la pròpia llibertat". "Sempre ens han tingut molt trepitjats, perquè donem diners i ens donen poc a canvi. És necessari conscienciar els mallorquins, perquè si tinguessin el mateix sentiment que el poble català, no tindríem tants problemes", ha assenyalat Jerònia, una dona que es manifestava per a donar suport i reclamar una autodeterminació.

Denúncies contra la violència

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha carregat contra l'Estat espanyol, i ha afirmat que la violència està en el seu bàndol, en referència a la repressió policial contra la població que va anar a votar en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.



Paluzie s'ha mostrat "optimista" perquè segons ella, "tot i que Catalunya no és encara una República", s'ha avançat moltíssim". La dirigent de l'ANC ha argumentat que la "repressió política espanyola té com a objectiu convertir un dret universal, com és l'autodeterminació en un delicte", la qual cosa cosa resulta "vergonyosa per a un Estat suposadament democràtic".

La presidenta de la ANC s'ha expressat d'aquesta manera al costat de la portaveu de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, Margalida Miquel, que ha assenyalat que la Diada "fa temps que es duu a terme" i ha criticat la decisió de la Delegació del Govern espanyol a Balears per haver "autoritzat una altra concentració amb un símbol ideològic totalment contrari".



La lectura dels manifestos ha començat amb el torn de la Plataforma 31-D. Maria Bauzà han afirmat que Mallorca "és un poble sobirà que vol ser lliure, que no necessita rei", i ha parlat de l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució com un "atac al poble" i com una expressió de la "violència estructural de l'Estat espanyol".

La Policia Nacional ha desplegat un ampli dispositiu, atès que aquest any s'havien acumulat crides a l'assistència per part tant de grups catalanistes com d'anticatalanistes, assenyala l'agència EFE.



La manifestació ha conclòs amb la interpretació de l'himne de Mallorca, "La Balanguera", i amb dos concerts al Parc de Ses Estacions, amb les actuacions dels grups mallorquins Al Mayurqa i Xanguito. Així mateix, ha estat present la música i un missatge en vídeo del raper mallorquí Valtònyc.