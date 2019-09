Des que el Procés sobiranista s’ha situat al centre de l’agenda política catalana, les multitudinàries manifestacions de l’11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, han comptat sempre amb la participació dels partits independentistes, mentre que l’espai dels Comuns ha anat oscil·lant entre els anys que hi assistia i els que optava per no fer-ho. Aquest dimecres, i per tercer any consecutiu, Catalunya en Comú no serà a la mobilització convocada per l’ANC. Com a mínim oficialment, cosa que no vol dir que algun càrrec o militant de la formació sobiranista hi assisteixi.



Segons ha comentat aquest dilluns la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, enguany no hi aniran perquè la manifestació de l’ANC “no és inclusiva”. Segons ella, la mobilització va dirigida “al 48%” de la població catalana, en referència al percentatge de suport dels partits independentistes. En canvi, els comuns sí que assistiran a l’acte que Òmnium Cultural ha convocat per dimecres al migdia a Barcelona, i que porta per títol “Pels drets i les llibertats, absolució”. Per a Albiach, la Diada hauria de servir per “recuperar consensos” i “posar fi a l’excepcionalitat que impedeix trobar solucions pactades i dialogades



Tot i que darrerament l’espai polític dels comuns s’ha decantat, almenys a nivell oficial, per no assistir a les grans manifestació de la Diada, no sempre ha estat així. El 2012, en la primera gran mobilització independentista, hi van anar les cúpules d’ICV i EUiA, formacions que van acabar integrant-se en els comuns. A la marxa, que tenia per lema Catalunya, nou estat d’Europa, hi havia, per exemple, els coordinadors nacionals d’ICV, Joan Herrera i Dolors Camats. El 2013, en canvi, ICV va desmarcar-se de la Via Catalana, i els seus dirigents van optar per participar a l’acte Encerclem la Caixa, convocat pel Procés Constituent a l’avinguda Diagonal, al voltant de la seu de l’entitat financera. Dirigents d’EUiA, com el seu líder, Joan Josep Nuet, i l’aleshores diputat David Companyon van assistit a la tradicional manifestació de la tarda convocada per les entitats de l’esquerra independentista.



El 2014, en canvi, tant ICV com EUiA van assistir a la manifestació de l’ANC, que va materialitzar-se en la V que va dibuixar-se entre l’avinguda Diagonal i la Gran Via de Barcelona. La Diada d’aquell any estava marcada pel suport a la consulta que va materialitzar-se el 9 de novembre, quasi dos mesos més tard. El 2015, ja amb la irrupció de Barcelona en Comú, la ja alcaldessa de Barcelona i líder de l’espai, Ada Colau, va declinar participar a una manifestació que arribava tot just dues setmanes abans de les eleccions al Parlament, que es farien al 27 de setembre. Amb tot, figures de la formació, com els tinents d’alcaldia a Barcelona Jaume Asens i Gerardo Pisarello -actualment ambdós són diputats al Congrés- sí que hi van anar.



El 2016 va ser el darrer en què els comuns van assistir massivament a la convocatòria multitudinària de l’11-S. Ada Colau, Xavier Domènech, Gerardo Pisarello, Jaume Asens o Albano Dante Fachín -en aquell moment líder de Podem- van anar a la convocatòria. El 2017 i el 2018, en canvi, Catalunya en Comú va declinar participar a la manifestació, si bé hi van anar dirigents a títols individuals. El 2017, per exemple, hi van anar Elisenda Alamany, Joan Josep Nuet i Gerardo Pisarello, i els dos primers van repetir el 2018. Avui en dia, però, ni Alamany ni Nuet formen part dels comuns. La primera és regidora d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, mentre que Nuet és diputat al Congrés de la mateixa formació.