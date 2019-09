Com cada any, la Diada és motiu de debat a casa nostra pel seu contingut i les xifres de participació, i com cada any també, d’escrutini internacional. Amb el titular "Per què a Catalunya existeix l’amenaça d’una tardor calenta" l’austríac Der Standard es va fer eco de la manifestació a Barcelona, que va qualificar de "demostració de força", així com de les declaracions de la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, i del president de la Generalitat, Quim Torra, el dia anterior. "Centenars de milers de persones es manifesten a Barcelona per una Catalunya independent", titulava el suís Neue Zürcher Zeitung, mentre la radiotelevisió suïssa RF, menys optimista, parla d’un ambient "enterbolit" per les disputes entre els partits independentistes i la "frustració" i el "cansament" de molts dels mateixos manifestants, encara que el suport a la independència, assegura, segueix sent molt elevat.



Per a l’alemany Die Presse, Catalunya "encara no ha acabat el camí a la independència", tot i que escrivia que "cada cop menys catalans volen un estat propi". Tagesschau, l’informatiu de la televisió pública alemanya, va reflectir que "centenars de milers de persones demanen la independència" i que expressaven la seva "solidaritat amb els dirigents separatistes". De manera semblant, el Tagesspiegel ha afirmat que la d’ahir va ser una "gran manifestació" en la qual "centenars de milers de persones van sortir als carrers per demanar la independència".

El junge Welt resumia la jornada amb el titular "centenars de milers contra Madrid" i donava espai a les declaracions de la diputada de la CUP Maria Sirvent així com de Comunistes de Catalunya. El britànic The Guardian titlla de "dramàtica" la diferència en la xifra de manifestants respecte a anys anteriors i manté que la qüestió de la independència segueix sent, malgrat tot, "profundament divisiva". Més contundent va ser el portal austríac Nachrichten: "No hi ha hagut cap tsunami", però sí "una gran onada".



"Els separatistes catalans demostren la seva força", titulava el suec Aftonbladet, que a banda de declaracions dels manifestants també es feia ressò de les diferències d’estratègia entre ERC i JxCat. La cadena Euronews també emfatitzava la divisió entre els partits independentistes. Per a aquest mitjà, l’objectiu de l’ANC d’aconseguir "la unitat estratègica per a l’objectiu comú de la independència" s’enfronta a una caiguda en els suports a la constitució del Principat com a estat propi.



Des de França, mitjans com Ouest France insistien en els mateixos punts que els mitjans ja esmentats: una assistència massiva a la manifestació a Barcelona –Le Figaro la qualificava hores abans d’un "test" de la capacitat de mobilització del sobiranisme– però menor en qualsevol cas a la d’altres anys, i una divisió entre els partits independentistes a l’espera de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem. També, però, les declaracions d’un manifestant a l’Agència France-Press (AFP) que demanava seguir l’exemple de les armilles grogues i "bloquejar carreteres, els ports, els aeroports i les escoles" encara que "sense violència ni vandalisme".

L’italià La Stampa va publicar un vídeo de "la impressionant marea humana pels carrers de Barcelona que demana la independència de Catalunya", mentre l’agència ANSA contraposava l’elevada participació amb la divisió entre partits polítics, però també a la "difícil situació econòmica" que afecta tant a Catalunya com a Espanya. L’edició italiana de Sky News publicava un àlbum de fotografies de la Diada amb comentaris sobre la realitat política catalana i espanyola. El portuguès Público destacava en el seu titular una participació més baixa alhora que admetia que ha estat la Diada "més difícil d’organitzar". En una línia similar s’expressava Expresso i l’Observador aprofita l’ocasió per publicar una entrevista al delegat del Govern a Portugal, Rui Reis.



"Milers de catalans han tornat a sortir als carrers malgrat el dia gris", afirmava Rossískaya Gazeta en referència a les pluges caigudes durant el dimarts i el dimecres al matí. El diari rus esmenta els esforços de l’ANC en l’organització de la Diada d’enguany i es deté per explicar la història de la commemoració i el seu significat i la seva importància per a Catalunya. "Tsunami democràtic a Catalunya", ha titulat per la seva banda l’eslovè Vecer, que veu una situació política "complexa" per la situació judicial de molts polítics catalans i les disputes entre els seus partits. Finalment, el portal letó LA es feia també eco dels 600.000 manifestants i del discurs de Paluzie abans d’enumerar la situació personal dels dirigents independentistes als qui la justícia espanyola persegueix.