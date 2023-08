La diada de Sant Fèlix vibra amb una jornada castellera plena de gammes extra

La plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès ha vibrat aquest dimecres amb una diada de Sant Fèlix plena de castells de màxima dificultat. Castellers de Vilafranca, Colla Joves Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Minyons de Terrassa, quatre de les millors colles del món casteller, han lluït deu construccions d'aquesta categoria de gamma extra.

Una de les més aclamades ha estat el 7 de 9 amb folre dels verds, sent l'única colla de la història que ha assolit aquest castell, que va plantar per primera vegada el 2012. Els locals també han descarregat dos emmanillats: el 3 de 10 i el pilar de 8. Al seu torn, la Joves ha descarregat el 4 de 9 net, el pilar de 8 i el 3 de 9, mentre la Vella ha completat el 4 de 9 amb i sense agulla, i el pilar de 7. Els Minyons han assolit la tripleta de 9.

Els de Vilafranca han obert plaça descarregant un èpic 3 de 10 amb folre i manilles que ha fet esclatar tota la plaça. Ha estat la primera vegada d'aquesta temporada que els vilafranquins completaven aquest emmanillat. En segona ronda, han apostat pel 4 de 9 amb folre i agulla, però el pilar s'ha trencat després de quedar descobert. De cara a la tercera ronda, els verds han intentat el 7 de 9 folrat, que finalment han tirat amunt a la quarta ronda. Els locals han tancat amb el pilar de 8.

Plaça de la Vila de Vilafranca amb motiu del Sant Fèlix. — Jordi Borràs / ACN

Al seu torn, la Colla Joves s'ha estrenat a plaça amb un 3 de 9 amb folre molt serè. En segona ronda han pujat un esglaó, amb el 4 de 9 net. A la tercera ronda, els vallencs han dut a plaça el 5 de 9 folrat, que s'ha ensorrat després de coronar-lo. La colla ha arrodonit la seva actuació descarregant el pilar de 8 amb folre i manilles.

Per la seva banda, la Colla Vella ha arrencat la diada amb el 4 de 9 amb folre i agulla. En segona ronda, han jugat la carta de la torre de 8 neta, la 'bèstia indomable que s'ha trencat entre segons i terços. La Vella ha consolidat després el 3 de 9 amb folre, descarregat amb comoditat, per acabar tancant la seva actuació amb el pilar de 7 folrat.

Pel que fa als Minyons, han obert amb una majestuosa torre de 9 amb folre i manilles. Seguidament, els malves han intentat el gran objectiu del dia, el 5 de 9 amb folre, que han desmuntat per tornar a alçar al tercer torn, però s'ha acabat trencant a terços quan faltava poc per ser carregat. Fent ús de la quarta i cinquena ronda, els egarencs han lluït el 3 i el 4 de 9. La colla ha renunciat al pilar de mèrit i ha alçat un espadat de 5 per acomiadar la jornada.

Un identificat per una baralla

La diada vilafranquina ha viscut un moment de tensió quan feia escassament una hora que s'estaven desenvolupant els castells. Una parella de joves s'han encarat amb diverses persones del públic, situades prop de la Colla Joves, i hi ha hagut una breu baralla. L'enfrontament estaria relacionat amb un intent de robatori, segons fonts municipals. La Policia Local ha retingut els dos joves, que ha tret de la plaça, i un dels nois ha estat identificat.