La Diada de Sant Jordi recupera l'ambient festiu i massiu malgrat la inestabilitat meteorològica

Sant Jordi torna a ser Sant Jordi a Barcelona i a tot Catalunya. I això malgrat que la meteorologia no ho està posant fàcil. La capital catalana despertaba aquest matí amb un teló de pluja no gaire intens però persistent. I amb la conseqüent incertesa i mostra de preocupació reflectida a la cara dels molts llibreters, responsables d'editorials, floristes i centenars de persones vinculades a les moltes parades i paradetes de llibres i roses repartits per tota la ciutat i que començaven els treballs de muntatge.

Però una fràgil treva meteorològica a partir de les nou del matí, amb tímids moments assolellats, ha activat com una molla la sortida al carrer dels primers barcelonins que han començat a omplir els carrers, especialment els del centre, tot recordant l'estampa anterior a la pandèmia i recuperant l'ambient festiu i massiu que s'havia perdut des del 2019. Encara que algunes ratxes de vent han complicat en algun moment la situació fent malbé algunes de les grans carpes de venda de llibres ubicades a la zona central de Sant Jordi, a l'entorn del passeig de Gràcia. I una tempesta cap a migdia ha trencat esporàdicament el bon ambient viscut durant bona part del matí, amb descàrrega inclosa d'una calamarsada que ha provocat desperfectes en alguna parada, tot i que ha estat breu.

A Catalunya hi ha moltes ganes de Sant Jordi després de dos anys de celebració nul·la o molt restringida i fora de la tradicional data a causa del coronavirus. No en va Sant Jordi és sens dubte la festa de caràcter més popular i participativa que hi ha. I es nota als carrers, plens de gent amb llibres i roses a la mà, passejant i mirant els estands de les llibreries i editorials. Sempre a la recerca d'algun escriptor o escriptora famosos que converteixen una vegada més a Barcelona en la ciutat del planeta amb més autors per metre quadrat per un dia. Això sí, aquest any amb molt de paraigua sota el braç per si de cas ja que els ruixat han anat apareixent amb intensitat en moments curts i puntuals.

La 'Superilla de Sant Jordi' concentra l'activitat a Barcelona

L'afluència de gent ha estat constant durant la matinal d'aquest Sant Jordi del 2022 a la zona estrenada a Barcelona per concentrar les carpes de vendes de llibres, l'anomenada 'Superilla literària de Sant Jordi'. Un gruix de carrers al voltant de la cèntrica via barcelonina del passeig de Gràcia que s'han tallat al trànsit perquè la gent pugui passejar sense concentracions, ja que Sant Jordi és una festa molt massiva i es considera una bona mesura de prevenció pandèmica. Tot i que aquest és el primer Sant Jordi sense cap limitació o restricció. Això no vol dir que no s'hagi vist gent, especialment la més gran, amb la mascareta posada, sobretot a l'entorn de les paradetes de llibre on s'amunteguen moltes persones interessades a consultar i escollir alguna opció literària per a consum propi o per a regalar.

La valoració d´aquesta nova ubicació s´haurà de fer al final del dia, però ha tingut una bona recepció dels primers visitants. Tot i que també hi ha hagut queixes de petites editorials i llibreries disconformes amb la ubicació que l'organització els ha assignat.

Un cop fora d'aquesta zona i baixant cap al mar creuant la plaça de Catalunya, la Rambla és un altre punt neuràlgic de la festa a Barcelona. En aquest cas reservat per a les parades de roses i llibres d'un ampli espectre d'entitats de la més diversa índole. En aquest cas de les que corresponen als barris del centre de Barcelona com ara el Raval o el Gòtic. També les Rambles concentren aquest matí un gran ambient popular, en aquest cas combinada amb la presència de molts turistes que passejaven amb mirada entre atònita i satisfactòria una festa que transmet molt bones vibracions. Molts també amb la rosa a la mà. I és que Barcelona ha recuperat aquesta primavera una afluència massiva del nombrós turisme que tenia la ciutat abans de la pandèmia.

Les parades d'entitats i col·lectius diversos venent roses amb finalitats recaptadores per a les seves activitats s'han tornat a veure per tots els barris de la ciutat, encara que de manera més disseminada que la concentració de la Rambla.

A d'altres ciutats i pobles de Catalunya no han tingut tanta sort i la pluja ha estat més intensa. Per exemple a Girona ja s'ha decidit d'entrada muntar els estands al recinte firal veient la previsió del temps. I als Pirineus, a ciutats com la Seu d’Urgell, els llibreters han hagut de refugiar-se en zones cobertes com les porxades per la tempesta que ha caigut durant una part del matí. Molts municipis han optat per mantenir les activitats a l'aire lliure, això sí amb plans alternatius previstos per a traslladar la festa a cobert en cas de pluja.

Aragonès i Colau subratllen una jornada de cultura i cohesió

Aragonès: "Aquest dia ens cohesiona com a país"

Pel que fa als actes institucionals de Sant Jordi, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat des del Palau de la Generalitat, que la ciutadania pugui tornar a sortir al carrer després de dos anys d'"anormalitat" per la pandèmia. Aquest és un dia, ha dit, de cultura, "d'amor per la literatura i per la llengua catalana". "Aquest dia ens cohesiona com a país", ha assegurat el president, que ha subratllat que també serveix per "posar en valor l'extraordinària cultura catalana i per reivindicar la llengua catalana com a llengua de cohesió, capaç d'oferir una literatura i una cultura al màxim nivell d'altres cultures del món”.

Pel que fa a l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha recordat a l'acte celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona amb escriptors i escriptores que Sant Jordi és una festa "de casa" que representa valors com "la convivència, la llibertat, la pau, la cultura o la democràcia". En aquest sentit, ha insistit que la ciutat ho celebra amb "màxima alegria", després de més de dos anys de "patiment, restriccions i limitacions socials". "És el primer Sant Jordi sense màscares ni restriccions a la primavera més esperada", ha dit.

Colau: "Sant Jordi és una festa que representa valors com la convivència, la llibertat, la pau, la cultura o la democràcia"

Colau també ha posat en valor l'estrena de la 'Superilla literària' a Barcelona, ​​que permetrà gaudir de la jornada "amb els carrers més pacificats, menys fum i menys cotxes". Així, ha subratllat que avui toca celebrar "que estem junts, vius, i comptant amb la cultura com una de les principals eines per fer front als reptes que tenim al davant".

L'alcaldessa ha estat acompanyada aquest any per la vicepresidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz, que ha acudit per primer cop a la capital catalana per celebrar la festa. "És un regal", ha assenyalat, "els carrers amb llibres, roses, llengües diverses i cultures diverses... és un fet meravellós que transforma la vida i la gent".

Díaz també ha afirmat que gaudirà molt i que celebracions com aquestes marquen "el camí a seguir". "Treballar per un país plurilingüe, pluricultural, amb moltes festes i trobades com aquesta", ha desitjat, afirmant que és molt important que la gent pugui disposar de llibres: "Ens fan lliures", ha conclòs.



No hi ha dubte que els actes institucionals concentrats al Palau de la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona també han format part de la matinal de Sant Jordi. Amb la participació de polítics, representants de la societat civil i escriptors i escriptores. Però malgrat la seva rellevància aquests actes més restringits no redueixen el que és veritablement important de la Diada de Sant Jordi, una festa que té la gent com a única protagonista. I es palpa al carrer que la gent ha decidit a Catalunya que aquest any hi torna a haver un Sant Jordi dels grans, plogui o troni.