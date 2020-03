La Diada de Sant Jordi s'ajorna i se celebrarà abans de les vacances d’estiu amb parades i signatures d’autors

El coronavirus és com el drac de la llegenda de Sant Jordi. El problema però, és que aquest virus és real, i mossegarà la gran diada del llibre a casa nostra. Per això, aquesta tarda llibreters, editors i distribuidors s’han reunit a la Cambra del Llibre de Catalunya per decidir com salvaran el Sant Jordi.

La diada que empeny la bona salut del llibre en català penja d’un fil, i tots els agents implicats tenen clar que aquest Sant Jordi no serà com els altres. Mentre les autoritats sanitàries adverteixen que el pic de malalts de coronavirus encara ha d’arribar, el 23 d’abril és massa a prop com per pensar que es podrà celebrar fent festa grossa.

Per tot plegat, la Cambra del Llibre de Catalunya, ha acordat celebrar el Dia del Llibre, al marge del 23 d’abril, abans de les vacances d’estiu amb parades i signatures d’autors al carrer. La institució que reuneix al Gremi d’Editors, el Gremi de Llibreters, l’Associació d'Editors en Llengua Catalana, el Gremi de Distribuïdors de Publicacions i el Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica, ha decidit que el dia es concretarà més endavant i estarà en funció de l’evolució de la crisi del Covid- 19. Tanmateix, en el cas que el dia de Sant Jordi les autoritats sanitàries ja haguessin aixecat la prohibició de tancament de les llibreries, el sector del llibre no renuncia a poder celebrar un 23 d’abril redimensionat i adaptat a les circumstàncies que hi pugui haver en aquell moment tot i que no seria possible organitzar-lo, com fins ara, amb les parades i signatures de llibres al carrer.

Tal i com han argumentat en un comunicat, "segons les primeres previsions realitzades per la Cambra del Llibre de Catalunya l’impacte de la crisi del coronavirus pel conjunt del sector a Catalunya, si les mesures de restricció de moviments de les persones no s’allarguen més enllà de Setmana Santa, s’estima que podria arribar a afectar un terç de la facturació de l’any, equivalent a l’activitat econòmica del quadrimestre març-juny. Si a aquest impacte hi afegim l’efecte de la crisi a Amèrica Llatina, que està repercutint en les exportacions dels editors, la suma total se situaria en uns 200 milions d’euros".

Mesures proposades per ajudar el món del llibre

Les llibreries no poden obrir, els distribuidors no poden fer el seu servei, i els editors no poden bellugar els seus autors. Totes les peces de l’engranatge estan tocades i es busca la millor solució possible per evitar que el sector s’enfonsi. Per això la Cambra del Llibre de Catalunya ha fet arribar a les diferents Administracions un paquet de mesures puntuals i estructurals per fer front a una situació que està posant en perill la continuïtat de l'ecosistema editorial a Catalunya.

Les principals mesures que s’han proposat estan en la línia de fer front, de manera urgent, a la crisi de liquiditat de moltes de les empreses que formen part del teixit industrial del món del llibre, el primer sector cultural de Catalunya. També s’ha proposat a la Generalitat que els 13 milions d’euros que está previst destinar de més a la cultura en els pressupostos de la Generalitat, es destinin directament a pal·liar els efectes del coronavirus al sector cultural.

Paral.lelament s’ha demanat a les administracions públiques mesures que, un cop acabada la crisi del Covid-19, permetin incentivar la lectura, fomentar l’accés a les llibreries, ampliar les dotacions per biblioteques i incrementar els ajuts a la internacionalització.

Si el Sant Jordi del 2019 va tancar amb un balanç positiu de vendes de llibres aquest 2020 és una gran incògnita. L’any passat es van vendre 1,64 milions d'exemplars i els llibreters van facturar 22,16 milions d’euros, un 0,6% més que el 2018. La Diada suposa una gran part de la facturació anual del sector. L’any passat va funcionar molt bé avançar els descomptes de Sant Jordi i el contacte amb els escriptors abans de la diada, combinació que aquest any serà complicada.