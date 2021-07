El diari per a joves Junior Report reforça la seva estructura directiva

La productora Blue Globe Media, editora del diari per a joves Junior Report, encara el proper curs 2021-2022 enfortint la seva estructura directiva i afiançant la seva aposta informativa dirigida al públic jove i als equips docents.



La periodista Elisa Pont, fins ara responsable d’organització, assumeix la subdirecció executiva de Blue Globe Media amb l’objectiu de millorar els processos de producció i organització interns i preparar l’expansió dels principals projectes d’educació mediàtica, especialment la xarxa de Revistes Escolars Digitals (RED).

Pont es va incorporar a Pauta Media el 2019 i, en pocs mesos, va passar a formar part de l’equip de Blue Globe Media per ajudar en el desenvolupament dels diferents serveis i recursos educatius vinculats a l’actualitat i que a dia d’avui constitueixen l’Univers Junior Report.



En paral·lel, la periodista Alba Fdez. Candial es consolida en la direcció informativa del diari amb una aposta molt forta, segons ha comunicat l'empresa, "per potenciar la secció La Notícia del Dia com a eina per convidar als centres educatius a treballar l’actualitat a les aules".

Candial, que forma part de l’equip fundador del diari Junior Report, serà el rostre visible del diari que aquest mes de maig va complir quatre anys batent el seu propi rècord d'audiència i assolint els 1,6 milons de lectors mensuals entre Espanya i Amèrica Llatina.



Segons explica l'empresa, "amb aquests canvis organitzatius, Blue Globe Media consolida les bases per impulsar les seves quatre grans àrees: el diari per a joves Junior Report i la capçalera col·laborativa redactada per estudiants RED Report; la plataforma recursos educatius Junior Report Aula; la seva oferta de tallers d’educació mediàtica; i la xarxa de diaris escolars digitals de la qual formen part 5.000 estudiants de més de 70 centres educatius repartirs en 20 ciutats espanyoles i l’objectiu de la qual és expandir-se internacionalment en els propers anys".

La productora Blue Globe Media pertany al mateix grup empresarial que la productora Pauta Media i l’agència Bee Media. Entre les tres, sumen un equip de 35 treballadors i el 2020 van superar el milió d’euros de facturació.