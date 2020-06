Dimiteix com a tinent d'alcaldia el regidor de l'Hospitalet que va denunciar irregularitats al Consell Esportiu

Jaume Graells ha dimitit com a tinent d'alcaldia d'Educació, Esports i Joventut de l'Hospitalet de Llobregat, si bé manté la seva acta com a regidor. Graells va denunciar les presumptes irregularitats econòmiques comeses al Consell Esportiu municipal, origen de l'operació policial que la setmana passada va provocar la detenció, entre d'altres, dels també regidors del PSC Cristóbal Plaza (Esports i president de l'entitat) i Cristian Alcázar (tinent d'alcaldia d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat). En l'operació s'investiga un presumpte desviament de subvencions públiques.



Graells ha renunciat a les seves responsabilitats de govern per la "inacció" davant les presumptes irregularitats al Consell Esportiu que ell mateix va denunciar a la policia. En concret, ha comunicat a l'alcaldessa, Núria Marin, que renuncia a les responsabilitats a l'executiu local "fins que no s'esclareixin els fets i es depurin responsabilitats".



El regidor es mostra "perplex" després que el PSC anunciés que no apartaria els regidors investigats fins que no s'obri judici oral: "Hem d’esperar que un jutge ens digui si hem fet les coses bé? Més enllà del que determini la justícia el propi partit ha de reaccionar amb celeritat".

"En tot aquest procés m'he sentit profundament sol i amb molt poc suport institucional i del meu partit"

Recorda que va comunicar a Marin les presumptes irregularitats al Consell Esportiu el 4 de febrer i que en cap moment s'ha actuat amb fermesa. "En tot aquest procés m'he sentit profundament sol i amb molt poc suport institucional i del meu partit". Tot i haver denunciat els fets, el regidor assegura que "ningú del govern municipal, ni del partit" s'ha posat en contacte amb ell per contrastar la seva opinió al respecte.



"Considero que hi ha indicis suficients que evidencien l’existència de greus irregularitats que més enllà del que determini la justícia, políticament i èticament resulten inadmissibles. Les evidències són palmàries. I ningú fa res de moment", assegura Graells.

A més a més, el grup municipal d'ERC a la ciutat ha demanat a l'Ajuntament que es personi com a acusació en el cas. Els republicans demanen al consistori actuar "amb total transparència, proporcionant tota la informació i col·laborant activament amb la justícia i amb l’oposició".



El cas va esclatar la setmana passada, quan agents de la Policia Nacional van detenir Eduard Galí, director del Consell Esportiu de L'Hospitalet, així com els regidors Cristóbal Plaza i Cristian Alcázar. Tots van quedar en llibertat en càrrecs al cap de poques hores, investigats pels possibles delictes de desviament de subvencions públics, malversació, falsificació i blanqueig de capitals.



El Consell Esportiu de L'Hospitalet és una entitat privada sense ànim de lucre, que treballa amb entitats i escoles de la ciutat. L'Ajuntament hi aporta uns 210.000 euros. Cristóbal Plaza va ser-ne el director des del 2001 fins el 2017 i prèviament l'havia encapçalat Cristian Alcázar.