No hi ha hagut una sorpresa d’última hora i l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat i dirigent del PSC, Núria Marín, ha estat escollida nova presidenta de la Diputació de Barcelona. Marín, que encapçala el govern de la segona ciutat de Catalunya des del 2008, ha estat escollida en segona volta per majoria simple, gràcies als vots dels 16 diputats del PSC i dels set de Junts per Catalunya (JxCat). S’ha confirmat, per tant, el pacte entre el postconvergents i els socialistes, deixant ERC -que també suma 16 diputats a l’ens provincial- a l’oposició.



L’acord a la Diputació, la tercera institució catalana amb un major pressupost -955 milions d’euros per aquest any-, ha generat l’enèsima crisi entre els dos socis de la Generalitat i, de fet, ha provocat mobilitzacions de l’ANC. Unes 200 persones, convocades per l’entitat independentista, s’han concentrat aquest dijous davant la seu de la Diputació, amb demandes d’unitat sobiranista i per rebutjar els pactes amb el PSC, un partit que, han recordat, va avalar l’aplicació del 155 contra les institucions catalanes.

⬛️⬜️ Som davant la @diba per dir #Stop155 ni pactes ni abstencions! I ens hi quedarem fins que acabi el ple. pic.twitter.com/VRdd33tFbT — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 11 de juliol de 2019

Dimecres a la tarda, la concentració va fer-se davant les seus d’ERC i el PDeCAT. La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha qualificat de “greu” el pacte de la Diputació i considera que és “absolutament incoherent” amb la voluntat de “refer el consens” i la “unitat” entre partits per “avançar cap a la independència”.

Fins dimecres al vespre, ERC i JxCat havien mantingut negociacions per mirar de tirar enrere l’acord. Esquerra havia arribat a oferir la presidència de la Diputació als postconvergents, mentre que aquests li reclamaven que revertís tots els acords municipals amb el PSC, entre els que n’hi ha de tant importants com als ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Figueres o Olot, en els que JxCat va ser la força més vota però ERC ha assolit l’alcaldia. La realitat, però, és que Esquerra suma 16 acords locals amb els socialistes, mentre que JxCat n’acumula 24. A més a més, tot apunta que el de la Diputació de Barcelona no serà l’únic acord supramunicipal, ja que PSC i JxCat també s’han posat d’acord als consells comarcals del Baix Llobregat, la Selva i el Garraf.



En la primera volta, Núria Marín ja havia sumat 23 vots. El candidat d’ERC, Dionís Guiteras -alcalde de Moià- ha sumat 17 vots, els d’ERC i el de Tot per Terrassa, mentre que els Comuns ha donat els seus cinc vots a la regidora de Barcelona Laura Pérez. Salvador Tovar (Ciutadans), ha obtingut els quatre vots del seu grup i Xavier García Albiol els dos dels representants del PP.