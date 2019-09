DIRECTE | La Diada Nacional de Catalunya comença amb l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova

Comença la Diada Nacional de Catalunya en un 11-S marcat per la pluja. A primera hora, representants polítics assistiran a l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a la ronda de Sant Pere de Barcelona. Al migdia, Òmnium Cultural organitza un acte per a reivindicar les majories del 80%, el rebuig a la repressió i demanar l'absolució dels presos polítics, com ara el president de l'entitat, Jordi Cuixart. En paral·lel, l'ANC obrirà l'estant "Eines de País" al Pla de Palau.



A la tarda se celebrarà l'acte central de la Diada, la Manifestació unitària que organitza l'ANC i amb la qual es dibuixarà un estel a la plaça d'Espanya per exigir unitat.



ACTUALITZA EL DIRECTE CLICANT AQUÍ



9.32 h: Ada Colau crida a aprovar els pressupostos

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat l'alliberament dels presos independentistes després de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova: "Avui hi ha veus absents a causa de la judicialització de la política. Més enllà de l'opinió que puguem tenir, hem de denunciar que avui hi ha líders polítics a presó en una situació d'excepcionalitat que no resol el conflicte.



A més, Colau també ha fet una crida per treballar per la "cohesió social" i "l'entesa", i ha demanat que les diverses institucions aprovin els pressupostos per "enfortir els serveis públics.



9.30: Torrent: "Hem de construir les grans majories"

El president del Parlament, Roger Torrent, valora que la sentència del Tribunal Suprem que es coneixerà les pròximes setmanes "dirimirà el perímetre de l'exercici dels drets fonamentals" a l'Estat espanyol: "Serà la fi d'un cicle polític i l'obertura d'un nou cicle polític que ha d'estar marcat per la construcció de les grans majories que no volen la repressió i volen una solució democràtica al conflicte".



9.22 h: David Bou fa una ofrena floral el solitari

El regidor a l'Ajuntament de Barcelona del grup popular, David Bou, ha assistit a l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova en solitari, després que el seu grup anunciés que no hi participaria com ha fet els darrers anys. Bou ha acompanyat la comitiva del Govern municipal, encapçalada per l'alcaldessa Ada Colau, i seguidament ha deixat als peus una ofrena pròpia en solitari.

9.20 h: Meritxell Budó: "Us animem a participar en tots els actes, institucionals o de les entitats"

La portaveu del Govern català, Meritxell Budó, ha fet una crida a la ciutadania a participar de tots els actes de la Diada Nacional de Catalunya: "Voldria encoratjar-vos a participar en els actes que es duran a terme durant aquesta Diada, siguin institucionals o siguin els que organitzen les entitats". Budó també ha demanat l'assistència a la manifestació de la tarda: "Hem de sortir com sempre, massivament i cívicament".

9.17 h: Marín encapçala la comitiva de la Diputació

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Delegació de Barcelona, Núria Marín, arriba acompanyada dels diversos vicepresidents de la institució provincial al monument de Rafael Casanova.

9.13: Torn dels representants de l'Ajuntament en l'ofrena florar a Casanova

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyada de representants del Govern municipal, ha assistit a l'ofrena floral del monument de Barcelona. També l'han acompanyat diversos regidors d'altres formacions, com ara el representant del PP, Josep Bou, que ha demanat assistir a l'acte tot i que el seu partit no assistirà a aquest l'homenatge.

9.06 h: Torrent encapçala la comitiva del Parlament



Els representants del Parlament acudeixen a l'ofrena floral de Rafael Casanova. Hi han assistit el president, Roger Torrent, i els membres de la Mesa del Parlament.





9.00 h: El Govern de la Generalitat fa l'ofrena floral a Casanova

El president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat dels consellers, fan l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova a primera hora del matí. Aquest any, però