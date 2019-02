DIRECTE | Tardà, al Suprem: "Aquest judici està inspirat en la venjança"

Nova fase en el judici al procés. És el torn dels testimonis. L'expresident del Govern Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, entre altres, explicaran davant del Suprem què va ocórrer a Catalunya durant el procés.

Mas va advertir a Puigdemont que no perdri la capacitat d'iniciativa dins el marc constitucional

Després que la compareixença del president del Parlament Roger Torrent, s'hagi aplaçat el 4 de març per l'agenda del ple, ha arribat el torn de l'expresident Artur Mas. Ha explicat que, des del 2012, existien negociacions entre el Govern, l'executiu de Rajoy i el PSOE, liderat llavors per Rubalcaba. Així mateix, Artur Mas ha explicat que va advertir a Puigdemont que no perdés la capacitat d'iniciativa dins del marc constitucional.



"Sempre vaig escoltar la voluntat d'acordar els termes d'aquest referèndum amb el govern espanyol", ha apuntat Mas sobre la convocatòria de l'1-O. Alhora, davant la pregunta de la Fiscalia sobre la via unilateral, Mas ha assegurat que no va ser ni la primera ni la segona ni la tercera opció del sobiranisme català. L'expresident també ha valorat que, en els dies previs a la investidura de Carles Puigdemont, Mas va decidir marxar per facilitar la formació de Govern: "Tenia dues opcions: convocar eleccions o marxar, i vaig marxar perquè vaig voler".

Tardà nega la violència del 20-S i carrega contra el rei: "Felip VI va avalar la repressió de l'1-O"

El diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha estat el primer en declarar com a testimoni. I ha començat fort: "Aquest judici està inspirat en la venjança". Després d'aquestes paraules, el jutge Manuel Marchena li ha exigit no fer valoracions: "No comencem bé. No està vostè autoritzat a fer valoracions polítiques, només a sotmetre's al que és la raó de la seva declaració".



A més, Tardà també ha explicat que el 20 de setembre va acudir a la concentració davant la Conselleria d'Economia. "El que vaig viure va ser quelcom molt espontani". També ha explicat que no va veure violència: "En absolut, els concentrats van aplaudir les paraules molt sensates que tenien com a punt central no caure en cap provocació".



A més, el diputat republicà ha recordat que l'1-O va ser un dels moments "més emotius" de la seva vida. Així mateix, ha al·legat que no preveien incidents violents. En aquest sentit, Tardà s'ha dirigit al monarca i ha assenyalat que Felip VI, amb la declaració institucional que va oferir el 3 d'octubre, va avalar la repressió que es va produïr durant el referèndum.