Comença la Diada Nacional de Catalunya en un 11 de setembre marcat per la pluja. A primera hora, representants polítics i socials han assistit a la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a la ronda de Sant Pere de Barcelona. Al migdia, Òmnium Cultural organitza un acte per reivindicar les majories del 80%, el rebuig a la repressió i demanar l'absolució dels presos polítics, com ara el president de l'entitat, Jordi Cuixart. En paral·lel, l'ANC obrirà l'estand Eines de País al Pla de Palau. A la tarda se celebrarà l'acte central de la Diada, la Manifestació unitària que organitza l'ANC i amb la qual es dibuixarà un estel a la plaça d'Espanya per exigir unitat.



14:30h. Centenars de persones es concentren a la Ciutadella en un acte crític amb els partits i les grans entitats

Diversos centenars de persones s’han aplegat al Parc de la Ciutadella en un acte alternatiu convocat per entitats crítiques amb la classe política i les principals entitats independentistes, com Òmnium Cultural i l’ANC. L’acte pretenia encerclar el Parlament, però ha hagut de modificar-se perquè els Mossos d’Esquadra l’havien blindat. Entre els assistents a l’acte, en què hi havia activistes de CDR, hi havia l’actor Toni Albà i el politòleg Ramon Cotarela, exponents de l’independentisme més hiperventilat.

Independentistes concentrats al Parc de la Ciutadella. @CDRHG7

14:00h. Unitat sobiranista al voltant d'Òmnium per reclamar l'"absolució" dels presos

A diferència del que succeirà amb la manifestació de l'ANC de la tarda, Òmnium Cultural ha aconseguit reunir el conjunt del sobiranisme -des de les forces independentistes fins als Comuns, passant per sindicats com UGT i CCOO- en un acte que ha servit per arrencar la campanya per demanar l'absolució dels presos polítics. Podeu llegir la informació a fons en la crònica que n'ha fet Ander Zurimendi.

13:40h. L'homenatge a Allende reivindica la tasca d'Open Arms.

Desenes de persones homenatgen el president xilè al barri del Carmel i recorden l'acolliment als republicans espanyols del vaixell Winnipeg que va donar el país llatinoamericà, projecte de Pablo Neruda. Entre els assistents a l'acte, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, i l'expresident Montilla. Crònica d'Esperanza Escribano.



12:30h. Arran 'crema' el règim del 78

Com cada 11 de setembre des de fa dècades, l'Esquerra Independentista té una atapeïda agenda d'actes per la Diada Nacional de Catalunya. La jornada ha començat amb l'homenatge a Gustau Muñoz al carrer Ferran de Barcelona. Muñoz va ser assassinat per un policia durant la Diada de 1978. Tenia 16 anys. Posteriorment s'ha fet una manifestació pel centre de la capital catalana, convocada per l'organització juvenil Arran. Durant la marxa, activistes d'Arran han protagonitzat una performance davant la Catedral en què han cremat cinc caixes de cartró que simbolitzaven cinc pilars del règim del 78: el PSOE, la Justícia, el PP, l’extrema dreta i la família reial.

📽️: Catedral de Barcelona. Als Països Catalans el jovent seguem @Arran_jovent ! ✊pic.twitter.com/YcQrCva6rZ — Arran Països Catalans (@Arran_jovent) September 11, 2019

12:15h. Els presos polítics reivindiquen el dret a l'autodeterminació

Bona part dels presos polítics han enviat missatges a través de Twitter amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Més enllà de denunciar la seva situació de presó i animar a mobilitzar-se, han reivindicat el dret a l'autodeterminació. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat que "mai no podran empresonar la paraula ni la llibertat" i ha afegit una imatge amb una postal en què es pot llegir que "no renunciarem a ser lliures i a fer-ho junts". L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, després de dir que està "injustament privada de les meves llibertats", ha animat a exercir els drets "democràticament lliurement i pacíficament".



El diputat al Congrés Jordi Turull ha afirmat que a "Catalunya no coneixem la paraula resignació. Al contrari, avui més que mai defensem pacífica i democràticament el nostre dret a l’autodeterminació", mentre que Josep Rull hi ha afegit que "commemorem aquesta Diada des del coratge, la determinació i la dignitat. Junts guanyem la llibertat d’aquest poble". També s'han pronunciat Dolors Bassa, exconsellera d'ERC, que ha fet una crida a "omplir els carrers", i el regidor de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona Joaquim Forn, per a qui es tracta que "demostrem la nostra determinació en defensa dels nostres drets i les nostres llibertats com a poble i com a homes i dones amb dret a decidir el nostre futur en llibertat. Som i serem! Bon cop de falç".

Bona Diada! Mai no podran empresonar la paraula ni la llibertat pic.twitter.com/ppyUVwjiHr — Jordi Cuixart (@jcuixart) September 11, 2019

Des del Centre Penitenciari de Mas d’Enric, injustament privada un dia més de les meves llibertats, us animo que avui, com sempre, exerciu els vostres drets democràtics lliurament i pacíficament. Bona Diada Nacional de Catalunya! — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) September 11, 2019

Els ho vaig dir al Suprem: a Catalunya no coneixem la paraula resignació. Al contrari, avui més que mai defensem pacífica i democràticament el nostre dret a l’autodeterminació!

Molt bona #Diada2019 #ObjectiuIndependència #absolució — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) September 11, 2019

11:40h. Homenatge a Salvador Allende al Carmel

A banda de la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre també es recorda el cop d'estat contra el govern de Salvador Allende que va encapçalar Pinochet a Xile avui fa 46 anys. Des de fa uns quants anys, a Barcelona es fa un homenatge a l'expresident xilè. Enguany, com a conseqüència de la pluja, els parlaments s'han hagut de traslladar de la plaça que porta el seu nom, al barri del Carmel, al centre cívic del mateix barri. Entre els assistents hi havia l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d'Exteriors de la Generalitat, Alfred Bosch.

L'acte d'homenatge a Allende s'ha fet al centre cívic del Carmel. ESPERANZA ESCRIBANO

11:20h. L'ANC aposta per una aturada de país com a resposta a la sentència

L'ANC, que també ha fet fet l'ofrena a Rafael Casanova, aposta per una "aturada de país" com a resposta a la imminent sentència del Tribunal Suprem sobre el judici del Procés. Ho ha explicat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, en una entrevista a Rac 1. Hi ha afegit que "ja es veurà quin és el millor mecanisme" si una aturada d'un dia o la convocatòria d'una vaga general.

11:00h. Rebuig als grupuscles d'extrema dreta

Entre els grups que han fet l'ofrena a Rafael Casanova també hi ha hagut organitzacions d'extrema dreta, com Renaixença Nacional Catalana i el Moviment Identitari Català (MIC), marcadament xenòfobs. La seva presència, que ha provocat l'encesa de diverses bengales, ha generat crits de rebuig per part d'altres assistents.

Moviment Identitari Català: farts d'Espanya i d'un Govern català dividit que no fa res per l'independència #Diada2019 #Diada pic.twitter.com/E12WgULlYu — Cristina Giner (@Cris_Giner) September 11, 2019

10:45h. “Seguirem defensant que volem una República”, manté ERC



La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha lamentat que la d’enguany és la segona Diada que “vivim en una situació d’anormalitat democràtica”. Vilalta ha afegit que “seguirem defensant que volem una república”, a banda de fer una crida a participar a la manifestació d’aquesta tarda, organitzada per l’ANC. També ha recalcat que la imminent sentència del Tribunal Suprem “marcarà els límits de la democràcia”, mentre que els republicans “creuen que no n’ha de tenir”. Per la seva banda, el líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha comentat que ara mateix “el primer objectiu és la llibertat dels presos i exiliats”.



10.25h: UGT i CCOO demanen una sentència absolutòria

A banda dels partits polítics, entitats de tot tipus -culturals, esportives o sindicals, entre d'altres- també participen a l'ofrena al monument de Rafael Casanova. Els dos principals sindicats de Catalunya, UGT i CCOO, han fet l'ofrena conjunta i han demanat diàleg i l'alliberament dels presos polítics. En concret, el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reclamat "diàleg per a una solució política", mentre que el seu homòleg de CCOO, Javier Pacheco, ha reclamat que la sentència del Tribunal Suprem en el judici del Procés sigui "absolutòria" per "justícia" i perquè "els fets no es corresponen amb el que s'està jutjant" i per "utilitat política".



També ha fet l'ofrena la delegació d'Òmnium Cultural, encapçalada pel seu vicepresident, Marcel Mauri. A banda de recordar el seu president, Jordi Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre de 2017, Mauri ha avisat que si la sentència del Suprem no és absolutòria, l'Estat espanyol tindrà un "greu problema" amb la "justícia" i amb la "democràcia".

10.15h: Iceta demana passar pàgina del Procés i lluitar per un “millor finançament”



Segueixen les ofrenes dels partits al monument de Rafael Casanova. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha fet una crida a passar pàgina del Procés independentista per buscar un “punt de trobada i de reflexió” que permeti “obrir un altre llibre”. “Hem de fer un esforç plegats per respectar totes les idees”, ha dit Iceta, per a qui caldria “lluitar per un millor finançament i pel reconeixement de la diversitat d’Espanya”.



El líder de Demòcrates, Antoni Castellà, ha demanat, en canvi, “aixecar la suspensió” de la declaració d’independència del 27 d’octubre del 2017, mentre que el president del PDECat, David Bonvehí, ha considerat que la Diada d’enguany “ha de ser un record pels companys exiliats i empresonats” i ha animat a participar a la manifestació de la tarda.



10.01 h: Els comuns fan l'ofrena floral a Casanova

Els partits comencen a passar per l'homenatge a Rafael Casanova. La comitiva de Catalunya en Comú - Podem ha estat presidida per la presidenta del grup al Parlament, Jéssica Albiach, així com de la resta de diputats, com Susanna Segovia, Marta Ribas o David Cid, entre altres.



9.35 h: Pedro Sánchez: "Tant de bo la Diada sigui un dia una festa de tots"



El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha iniciat la sessió parlamentària al Congrés dels Diputats d'aquest dimecres felicitant la Diada Nacional de Catalunya i ha criticat el tarannà de les mobilitzacions: "Tant de bo arribi un dia que la Diada sigui una festa de tots els catalans i totes les catalanes i no només d'una part".

9.32 h: Ada Colau crida a aprovar els pressupostos

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat l'alliberament dels presos independentistes després de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova: "Avui hi ha veus absents a causa de la judicialització de la política. Més enllà de l'opinió que puguem tenir, hem de denunciar que avui hi ha líders polítics a presó en una situació d'excepcionalitat que no resol el conflicte.



A més, Colau també ha fet una crida per treballar per la "cohesió social" i "l'entesa", i ha demanat que les diverses institucions aprovin els pressupostos per "enfortir els serveis públics".



9.30: Torrent: "Hem de construir les grans majories"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat que la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1 d'octubre que es coneixerà les pròximes setmanes "dirimirà el perímetre de l'exercici dels drets fonamentals" a l'Estat espanyol: "Serà la fi d'un cicle polític i l'obertura d'un nou cicle polític que ha d'estar marcat per la construcció de les grans majories que no volen la repressió i volen una solució democràtica al conflicte".



9.22 h: Josep Bou fa una ofrena floral el solitari

El regidor a l'Ajuntament de Barcelona del grup popular, Josep Bou, ha assistit a l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova en solitari, després que el seu grup anunciés que no hi participaria com ha fet els darrers anys. Bou ha acompanyat la comitiva del Govern municipal, encapçalada per l'alcaldessa Ada Colau, i seguidament ha deixat als peus una ofrena pròpia en solitari.

9.20 h: Meritxell Budó: "Us animem a participar en tots els actes, institucionals o de les entitats"

La portaveu del Govern català, Meritxell Budó, ha fet una crida a la ciutadania a participar de tots els actes de la Diada Nacional de Catalunya: "Voldria encoratjar-vos a participar en els actes que es duran a terme durant aquesta Diada, siguin institucionals o siguin els que organitzen les entitats". Budó també ha demanat l'assistència a la manifestació de la tarda: "Hem de sortir com sempre, massivament i cívicament".

9.17 h: Marín encapçala la comitiva de la Diputació

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Delegació de Barcelona, Núria Marín, arriba acompanyada dels diversos vicepresidents de la institució provincial al monument de Rafael Casanova.

9.13: Torn dels representants de l'Ajuntament de Barcelona en l'ofrena florar a Casanova

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyada de representants del Govern municipal, ha assistit a l'ofrena floral del monument de Barcelona. També l'han acompanyat diversos regidors d'altres formacions, com ara el representant del PP, Josep Bou, que ha demanat assistir a l'acte tot i que el seu partit no farà part d'aquest l'homenatge.

9.06 h: Torrent encapçala la comitiva del Parlament



Els representants del Parlament acudeixen a l'ofrena floral de Rafael Casanova. Hi han assistit el president, Roger Torrent, i els membres de la Mesa del Parlament, com ara el vicepresident Josep Costa (JxCat).



9.00 h: El Govern de la Generalitat fa l'ofrena floral a Casanova

El president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de tots els consellers, fan la primera ofrena floral al monument de Rafael Casanova, a la ronda Sant Pere amb el carrer Alí Beí de Barcelona.