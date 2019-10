Convocada per la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), la vaga general d’aquest divendres ja està en marxa. Tot i convocar-se oficialment per raons estrictament laborals, com ara la derogació de les reformes laborals dels anys 2010 i 2012 i l’establiment d’un salari mínim de 1.200 euros, a ningú se li escapa que s’emmarca en la protesta generalitzada contra les condemnes del Suprem als dirigents independentistes. A mesura que han passant dies i s’ha mantingut una intensa mobilització al carrer contra la sentència, que avui viurà el cinquè dia, la vaga ha guanyat suports d’àmbit molts diversos.

Manifestacions massives al migdia a les principals ciutats

A l'espera de la manifestació central de la tarda, hi ha hagut marxes importants durant el migdia. La que ha tingut un major seguiment, amb 60.000 persones segons les dades dels Mossos d'Esquadra s'ha fet a Girona. A Barcelona els estudiants n'han reunit unes 14.000, mentre que a Tarragona la concentració dels sindicats a la plaça de la Font n'ha congregat 5.000. També destaquen les 10.000 persones mobilitzades a Reus i les quasi 6.000 a Lleida.

La manifestació de Girona per la vaga general d'aquest 18 d'octubre. EFE / DAVID BORRAT

Seguiment desigual de la vaga general

El seguiment de la vaga general convocada per la Intersindical-CSC i la IAC ha estat desigual. El consum elèctric ha caigut un 10,11% respecte dijous, un percentatge alt si es compara amb les últimes aturades generals. Segons les dades que ha donat a conèixer el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al migdia on el seguiment ha estat més important ha estat a Universitats, on s’ha situat al 90%. En l’ensenyament públic de primària i secundària s’ha situat en el 43%, mentre que en el concertat ha estat del 35%.



Pel que fa al transport, el seguiment ha estat del 36% al Metro, del 13,1% als Ferrocarrils de la Generalitat, del 9,75% de l’Autobús o del 10% al Tram. Destaca, sobretot, la caiguda de viatgers, que tant al Metro com als FGC se situa al voltant del 50%. A l’Institut Català de la Salut és del 26,3%, mentre que a la sanitat concertada s’apropa al 20% i a la concertada només del 5,4%. També és molt elevat al comerç, amb el tancament d’entre el 60% i el 80% dels establiments, mentre que a la funció pública arriba al 30%.



Segons Buch, els Mossos van controlar “en tot moment” la manifestació d’ultradreta



Els conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha assegurat en roda de premsa que els Mossos van controlar en tot moment la manifestació d'ultradreta d'aquest dijous a Barcelona. Segons ell la brutal agressió que van protagonitzar contra un jove antifeixista es va produir quan ja s’havia dissolt: "És en aquest moment, amb la dissolució d'aquesta manifestació de caire d'ultradreta, on a les diferents confluències de cantonades de la zona d'Aragó-Balmes, hi ha una agressió de persones d'ultradreta a un ciutadà."



També ha parlat el ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha confirmat que arran de les protestes de dijous hi ha vuit empresonats més, acusats de desordres, atemptat a l'autoritat i lesions per les protestes d'ahir. Sobre la pallissa dels ultradretans, Marlaska confirma que un dels autors ja està identificat i assegura que "cap fet quedarà impune", amb independència de quin bàndol provinguin les accions a investigar



Desenes de milers de persones al final de les Marxes per la Llibertat

A mesura que s’apropen a Barcelona, les Marxes per la Llibertat arrepleguen més gent i ara sumen cada un desenes de milers d’assistents. Especialment concorreguda ha estat la rebuda de la mobilització a Sant Vicenç dels Horts, el poble originari d’Oriol Junqueras. Els manifestants avancen per l’A-2 i ara mateix ja estan a prop de Sant Boi de Llobregat. També hi ha les columnes que avancen pel Maresme i el Vallès. En paral·lel, aquest divendres s’ha activat una sisena columna que ha sortit de Castelldefels i que s’apropa a la capital per la C-32. També suma milers d’assistents. Les diverses mobilitzacions d’aquest divendres estan provocant que hi hagi ara mateix una vintena de carreteres catalanes tallades, com l’AP-2 a Tarrés (Lleida), l’A-2 a Fondarella i Rudellots de la Selva, la B-30 a Barberà del Vallès, la C-16 a Bagà, la C-17 a la Garriga, entre moltes altres.

Pícnic per la República bloqueja la Sagrada Família



El moviment Pícnic per la República ha aplegat centenars de persones que han bloquejat els diversos accessos a la Sagrada Família, de manera que els turistes no poden accedir-hi. El temple ha decidit tancar les portes.

Activistes del Pícnic per la República bloquejant la Sagrada Família. PICNIC PER LA REPÚBLICA

Puigdemont, en llibertat sense fiança

L'expresident Carles Puigdemont ha quedat en llibertat sense fiança després de declarar davant la justícia belga per l'euroordre cursada pel jutge Llarena.

Seguiment important de la vaga entre el professorat i menys activitat al Metro



El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha anunciat que el seguiment de la vaga entre el professorat se situa en el 43%, "superior a les darreres convocades". D'altra banda, TMB ha comunicat que el volum de passatgers al Metro de Barcelona ha estat un 40% inferior al d'un dia normal fins les 9h.

Amb el 72% dels centres que han comunicat la seva activitat, hi ha un 43% de docents i PAS que estan seguint la #VagaGeneral. La xifra és superior a les darreres convocades @educaciocat — Josep Bargalló Valls (@JosepBargallo) October 18, 2019

Les Marxes per la Llibertat guanyen intensitat en el darrer dia

Les Marxes per la Llibertat, organitzades per l'ANC i Òmnium Cultural, han guanyat força aquest divendres, el tercer i darrer dia. Les cinc marxes inicialment han convergit en tres, que han arrencat de Premià de Mar, Sant Quirze del Vallès i Martorell. En tots els casos reuneixen milers de persones i creixen a mesura que van arribant a nous municipis.

⬛️⬜️🎥 Des de Martorell, els crits d'independència ressonen dins dels túnels! Caminant amb pas ferm a cap Barcelona!



👫Som la força de la gent i tenim clar on anem: #ObjectiuIndependència #VagaGeneral18O#MarxesXLlibertat pic.twitter.com/MG1YZBSkJh — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) October 18, 2019

⬛️⬜️🎥 En marxa també des de Premià cap a Barcelona!



👉Afegeix-t'hi al teu poble o vine a rebre les Marxes per la Llibertat a Barcelona! Arribaran al migdia! #ObjectiuIndependència #VagaGeneral18O#MarxesXLlibertat pic.twitter.com/87PbQxLOvQ — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) October 18, 2019

42 ferits i 19 detinguts en la quarta nit de protestes

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 42 persones en la quarta nit de protestes, 36 de les quals -20 van ser traslladades a hospitals-. A Girona es van fer cinc assistències i una persona va rebre assistència a Tarragona. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han informat de 19 detencions durant el dijous, 4 a Barcelona,

2 a Lleida, 5 a Girona, 2 més a la Catalunya Central, 6 a Tarragona.



Talls de carreteres en diversos punts de Catalunya



A primera hora del matí piquets de manifestants han fet diversos talls a les principals vies de Barcelona, com el carrer Aragó, la Gran Via, l’Avinguda del Paral·lel, la plaça Lesseps o l’Avinguda Diagonal. També hi ha mobilitzacions a Tarragona, amb un tall a l’entrada i la sortida de l’A-27, d’accés al Port de la ciutat. Els manifestants havien sortit de la plaça Imperial Tarraco. També hi ha talls a la N-145 de camí a Andorra, a l’AP-7 a Cerdanyola del Vallés, a la N-240 a Lleida i Torregrossa, a la C-25 a Manresa o Santa Coloma de Farners, a la C-55 a Solsona i Manresa, entre d’altres. També hi ha hagut algun tall a la xarxa ferroviari, per exemple, a línia R4 de Rodalies a Terrassa.

D’altra banda, Mercabarna ha informat que el mercat del peix ha registrat un 85% menys dels compradors d’un dia habitual.