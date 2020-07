El director de la unitat de seguiment de la Covid constata que a l'Hospitalet hi ha transmissió comunitària

El director de la Unitat de seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, ha constatat que a l'Hospitalet ha començat la transmissió comunitària, però veu "poc factible" el confinament perimetral. "Tancar barris complets d'una ciutat, almenys ara, requereix d'una mobilització i infraestructura que ho fa molt difícil. A Lleida són més controlables les entrades i sortides que no pas en una zona que està a dintre de la ciutat", ha indicat en una entrevista Rac 1, on ha afegit que la situació dels brots tampoc és la mateixa. "A l'Hospitalet estem actuant encara abans que a Lleida", ha dit.



Sobre els rastrejadors, en un moment ha apuntat que n'hi ha suficients, però en un altre ha reconegut que en falten, però que en pocs dies millorarà la situació. Pel que fa a la situació de Barcelona, Mendioroz ha dit que de moment no s'està complicant, tot i l'increment de casos dels darrers dies, i que s'està fent un especial seguiment per la seva proximitat amb l'Hospitalet.



En general, ha assegurat que la situació "és preocupant però no tant com l'anterior vegada", perquè la capacitat de detecció és molt major ara. "Encara que no ho sembla, estem actuant molt abans que la situació es descontroli", ha apuntat.

Sobre la polèmica dels rastrejadors, Mendioroz ha explicat que Salut es va adonar que les necessitats de personal eren "inviables", així que va apostar per un sistema informàtic molt potent que funciona bé però del qual encara falta per desenvolupar alguns detalls tècnics. "Hi ha rastrejadors que l'estan utilitzant, se'n necessitaran més, però els hem de posar quan l'eina estigui polida i desenvolupada", ha argumentat.



Així, en un primer moment ha assegurat que ara hi ha rastrejadors "suficients per anar tallant la majoria dels brots", però després ha reconegut que "en aquest moment precís pot ser que faltin pels brots que s'han produït". En tot cas, ha assegurat que està planificat incorporar-ne de nous i desenvolupar tota la tecnologia. "És qüestió de dies que això comenci a escalar-se amb molta més força de la que tenim actualment", ha garantit.



En preguntar-li si s'ha trigat massa a actuar al Segrià, ha remarcat que això "sempre és discutible", però que per prendre mesures s'han d'avaluar altres factors de tipus social i econòmic, i això sempre requereix més temps que no només anar mirant les pujades de les corbes.