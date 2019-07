Dirigents sobiranistes exigeixen explicacions al Govern espanyol sobre la relació del CNI amb l’imam de Ripoll

La revelació de Público que l’imam de Ripoll, el cervell de la matança de les Rambles de l’agost de 2017, va ser confident del CNI fins el dia abans de l’atemptat ha generat les primeres reaccions polítiques. Entre els que s’han pronunciat hi ha el president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu predecessor al càrrec, Carles Puigdemont. Ambdós coincideixen a exigir explicacions al Govern espanyol per aquests fets. En concret, Torra ha tuitejat que “és un escàndol gravíssim. Exigim explicacions al govern espanyol i que s'assumeixin les més altes responsabilitats. El silenci imposat pels partits del 155 és intolerable. Dos anys després de l'atemptat, les víctimes i tota la ciutadania mereixen respecte i tota la informació”.

Puigdemont, de la seva banda, ha comentat que “recordo que els partits del 155 es van posar d'acord a bloquejar la investigació parlamentària. És el "no és no" del PSOE a Catalunya el que els fa tancar files i tapar l'escàndol? Urgeixen unes explicacions que fa quasi dos anys que esperem. Sobretot pel respecte a les víctimes”.

Quim Forn, que era el conseller d’Interior en el moment de l’atemptat i que està empresonat des del 2 de novembre de 2017 arran del procés contra l’1-O, ha manifestat que “cal exigir una investigació a fons, depurar responsabilitats polítiques, i també en els mitjans de comunicació que difonien les tesis del ministerio del Interior sense contrastar”.

Apareixen noves proves de la connexió de l’imam de Ripoll amb el CNI.

També hi ha hagut reaccions per part de dirigents d’ERC. El líder del grup republicà al Congrés, Gabriel Rufián, ha compartit la informació de Público afegint-hi “Rajoy a la platja i Soraya Saénz de Santamaría en un consell d’administració i Quim Forn a la presó i Trapero en un jutjat. Demanarem una Comissió d’Investigació i la compareixença de la Ministra desde ja”. La diputada al Parlament Montserrat Fornells considera que “tot plegat [és] molt greu!”, per afegir que “molts no han volgut comparèixer al Parlament, a la comissió d’investigació sobre els atemptats”.



