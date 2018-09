"Ens cal decidir si davant de les injustícies, les amenaces, la por, la violència,

les presons i l'exili ens conformem o resistim i avancem". Així s'ha expressat aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, en el seu primer missatge institucional de la Diada des que va arribar al Palau. Un discurs en què ha animat els catalans a "mobilitzar-se" en el que considera un "combat democràtic i pacífic pels drets civils, socials i nacionals". I en què ha tornat a confirmar el compromís del seu govern per "fer efectiva la República", tot i que sense posar-hi dates ni terminis, en la mateixa línia de la seva conferència de la setmana passada.

Torra ha tirat d'història i simbolisme per fer un paral·lelisme entre la situació actual i la de la Guerra de Successió, i ha recordat la votació de juliol del 1713 "en aquest mateix Palau de la Generalitat" en què "davant de la gravíssima situació que vivia el Principat per la imminent arribada a Barcelona de les tropes borbòniques" es va convocar "la Junta de Braços, que substituïa les Corts Catalanes quan no es podien reunir".



"Calia decidir entre la submissió o la resistència a Felip V", ha rememorat Torra. Que ha recordat que "es va optar per resistir", i que ha qualificat aquella decisió com a "un dels actes de sobirania plena més importants que ha fet el nostre país en l'època moderna". Passant al moment actual, que ha definit com a "cruïlla històrica", Torra ha cridat a decidir si "ens conformem, o resistim i avancem".

"Combat democràtic"

Fet aquesta crida, Torra s'ha decantat entre línies per la segona de les opcions, quan ha assenyalat que "la història ens explica que cada vegada que hem caigut, ens hem tornat a alçar i a posar en marxa, i ara ho fem en un combat democràtic i pacífic pels drets civils, socials i nacionals".



"Totes les catalanes i tots els catalans hem de trobar-nos en la defensa de la democràcia i la llibertat", ha afegit Torra, que ha demanat que aquest "combat democràtic" es dugui a terme "sense abandonar mai les nostres banderes del diàleg, de la pau i de la paraula", i ha alertat de possibles provocacions per fer abandonar aquesta via pacífica.

Torra, finalment, ha reiterat el compromís del seu executiu a "fer efectiva la República", una "República compartida que ha de ser de tots els catalans". "Aquest és un poble que se sent i es vol lliure. Que ha decidit ser sobirà del seu destí", ha conclòs Torra.