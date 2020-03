Es disparen els casos de coronavirus a Catalunya: quasi 500 positius en un sol dia

A Catalunya ja hi ha hagut 1.394 casos de coronavirus i un total de 18 morts per la malaltia. A través d’un comunicat, el Departament de Salut ha informat que en les darreres 24 hores s’han registrat 491 positius nous. La xifra significa que en un sol dia s’ha registrat un creixement del 54,3% en el total de casos. A més a més, en el mateix període han mort sis persones pel Covid-19. Cinc -dues dones de 84 i 67 anys i tres homes de 85, 84 i 85 anys- ho han fet a Igualada i totes tenien factors de "risc associat", mentre que la sisena és una dona de 78 anys, resident al Baix Llobregat i també amb factors de risc associat. Per tant, ara mateix ja són 12 les persones que han perdut la vida pel brot de l’epidèmia a la Conca d’Òdena.



Sobre el total d’afectats, n’hi ha 74 que estan greus i un total de 81 són professionals sanitaris, gairebé la meitat dels quals també com a conseqüència del brot de l’Anoia. En total, la zona acumula ja 85 positius de Covid-19, amb 12 persones i vuit persones greus.



L’acceleració en el nombre de casos confirma l’evolució prevista per diversos experts, com ara l’especialista en malalties infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà o el cap de malalties infeccioses de l’Hospital de Sant Pau, Joaquín López Contreras.

Com que no s’ha aturat la transmissió de la malaltia, el ritme de contagis és molt elevat i en haver-hi cada cop més positius, el total de persones afectades es dispara. De fet, de dissabte a diumenge s’havien registrat 188 nous casos, amb un creixement del 26,2%; i de divendres a dissabte, 207, el que suposava un repunt de més del 40,7%.



Després que el mateix Oriol Mitjà advertís que les mesures preses fins ara són insuficients per contenir el creixement exponencial de l’epidèmia, la Generalitat ha reclamat la Govern espanyol que autoritzi una resolució de confinament total de la població de Catalunya. En una roda de premsa celebrada aquest matí, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat el contingut de la resolució del Govern, que planteja el confiament de tota la població a les seves llars i prohibeix la circulació a peu i en transport privat i públic, exceptuant els casos de compra d'aliments o productes farmacèutics. Prohibeix, doncs, els desplaçaments al lloc de treball excepte pels que siguin considerats serveis essencials.



A més, preveu reduir el transport públic al 5 % de l'habitual. Els desplaçaments es limiten al temps mínim requerit i només s'autoritzen de forma individualitzada, exceptuant els menors i persones dependents.