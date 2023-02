Dissidents russos refugiats a Catalunya: "M'haurien enviat a la guerra o a la presó"

En Nikita Kazantcev va tenir clar que havia de fugir de Rússia quan, després d'afrontar dues detencions i un mes de presó per haver participat a protestes contra la guerra amb Ucraïna, un jutge el va citar per "conversar" amb ell. Després de creuar la frontera amb Geòrgia a peu i arribar a Armènia, va agafar un vol cap a Sud-Amèrica i va aprofitar l'escala a Barcelona per quedar-s'hi. "Al principi no em van entendre, i em van intentar deportar". Però el van acabar entenent i obrint un procés per aconseguir l'estatus de refugiat.

En Nikita és un dels dissidents russos que han arribat a Catalunya en els últims mesos per evitar ser enviat "a la guerra o a la presó". Ell i la seva parella, Anna Shevchenko, van involucrar-se en l'oposició a la guerra, tant des de Rússia com des de l'estranger, però van decidir que era més segur marxar. "A Rússia, un agent de policia pot posar-te drogues a la teva butxaca i detenir-te", afirma Nikita a Catalan News. Tots dos estan en procés de regularitzar els seus estatus de refugiats a Barcelona.

Els dissidents russos establerts a Catalunya Anna Shevchenko i Nikita Kazantcev, durant una entrevista amb l'ACN. — Cillian Shields / ACN

L'Anna era a l'Índia quan va començar la guerra i ja no va tornar a Rússia. "Vaig voler ser voluntària a la frontera entre Ucraïna i Polònia, perquè el meu activisme a Rússia s'havia tornat perillós i inútil", explica. Amb tot, Polònia no va processar el seu estatus de refugiada russa i va decidir anar a Barcelona, ja que li van dir que aconseguir l'estatus a Espanya era més fàcil que a la majoria dels països. Allà es va reunir amb Nikita.

Incendi a casa després de fugir de Rússia

En Nikita ha pogut reunir-se amb la seva parella a la capital catalana, però altres exiliats, com l'Andrei Paniushkin, encara busquen opcions per portar la família a Catalunya. Quan va començar la guerra, aquest activista mediambiental va començar a escriure articles sobre el seu posicionament contrari al conflicte i, just després, van començar "les pressions de les autoritats russes." Segons ell, un veí li va assegurar que la policia estava "preparant una causa criminal" contra ell.

Així, va decidir marxar del seu municipi, prop de Krasnodar, entre Crimea i el Caucas, i desplaçar-se a Barcelona. "Tinc amics a Espanya i a altres països europeus, i vaig decidir venir com a turista i quedar-m'hi un temps", explica. A la capital catalana, relata un rebuig inicial de la comunitat ucraïnesa resident a Catalunya pel fet de ser rus, però després va fer servir "les veritats i les proves que tenien sobre la guerra al seu país" per escriure més articles dirigits a Rússia.

La casa d'Andrei Paniushkin, a la zona de Krasnodar, Rússia, després de l'incendi del desembre passat. — Cedida / ACN

Segons ell, va ser poc després, a principis de desembre passat, que la seva casa, a Krasnodar, va patir un incendi i els bombers van trigar una hora i mitja a desplaçar-s'hi malgrat trobar-se només a un quilòmetre de distància. El dissident rus establert prop de Barcelona sospita de les autoritats, ja que diu que la seva casa es va quedar sense llum unes hores abans de l'incident, cosa que va provocar que les càmeres de seguretat que hi té instal·lades no poguessin enregistrar res. Convençut que va ser provocat, afirma que no hi veu "cap altre motiu" que les seves "opinions públiques sobre la guerra".

Retrobar-se amb la seva família

"La Rússia d'avui és una maltractadora imperialista"

L'Andrei descriu dificultats per trobar la manera de quedar-se legalment a Catalunya i també està intentant que la seva família pugui exiliar-se de Rússia i retrobar-se amb ell a Barcelona. Alhora, ha iniciat una campanya de micromecenatge per poder fer front a les despeses de la denúncia que ha interposat per l'incendi. "Només dos mesos després de fugir de Rússia, de sobte es crema casa meva i em quedo sense res", afirma.



Els tres dissidents volen tornar al seu país en un futur, però "no a la Rússia d'avui en dia, perquè és una maltractadora imperialista", en paraules d'en Nikita. L'Anna afegeix que té "por a la gent russa" i l'Andrei diu que voldria contribuir a "construir una nova i lliure Rússia", malgrat que veu improbable que un canvi al seu país es produeixi en els propers deu anys.