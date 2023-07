La distància curta del Garrigoles 3 i mig

El dissabte 15 de juliol, a la plaça Major de Garrigoles (Baix Empordà) es celebra una nova edició del Festival Garrigoles 3 i mig. A partir de les 9 del vespre s'obriran les portes i l'acte començarà amb la projecció del documental D'una manera silenciosa de Jordi Turtós, continuarà amb l'actuació de Toti Soler que presentarà el seu darrer treball Fill de la Fortuna i tancaran la festa el duet Ani in the Hall i DJ Le Métèque.

El cartell del 'Garrigoles 3,5' d'aquesta nova edició.

De la mateixa manera que la distància entre els dos pols defineix el perímetre del planeta, la distància entre dos cossos indica el grau d'afecte o de rebuig entre els seus portadors, i la distància entre una idea i un acte pot ésser tan aviat instantània com impossible, la distància curta entre l'escenari i el públic és una de les millors garanties perquè es produeixi allò que els grecs van anomenar catarsi. La comunió desitjada entre l'artista que exposa la seva obra i l'espectador que assisteix a la representació predisposat a percebre-la.

Fa més de vint anys que l'humil municipi de Garrigoles, territori fronterer entre el Baix i l'Alt Empordà, a cinc quilòmetres de Verges per carretera interior i sota cobert del veïnat de les Olives, es van inventar la seva pròpia catarsi amb la programació d'unes nits musicals que defugien, i defugen, la tipologia dels grans fastos estiuencs en benefici de la celebració íntima i recollida.

Els ingredients són tan bàsics com essencials: un entarimat de festa major, un equip de so i de llums ajustat a les exigències de la proposta escènica i el saborós aroma de les botifarres ecològiques de Ventalló i l'hummus i el taboulé de la Frontera, les cerveses artesanes, el vi de Fonteta i el suc de gingebre de Zimbawe, per acontentar l'estómac a mesura que avança la seducció dels sentits.

Garrigoles 3 i mig va prendre el nom de la senyal de trànsit que hi havia a la cruïlla de Vilopriu, en un intent de posar-se a la roda de Barcelona '92. Però a Garrigoles no son Peralada, ni Empúries, ni Cap Roig. Ni tan sols els agrada la idea de ser-ho. El seu univers és xic, ric de bones sensacions, amable i proper, on la distància entre artistes i públic es mínima i la brisa de la nit tempera la calor d'aquest més de juliol.

Miguel Poveda i Chicuelo, Albert Pla i Diego Cortés, Javier Mas i Abdejalil Kodssi , Javier Ruibal i Tito Alcedo, Carme Canela, Giulia Valle i Elisabet Raspall, Pascal Comelade i Enric Casasses, Refree i Sisa, son alguns dels músics que varen desfilar per l'escenari de la plaça, com també Toti Soler en un memorable homenatge a l'Ovidi.

I és en Toti el que aquest any torna a reaparèixer al 3 i mig amb el seu darrer treball, Fill de la Fortuna i una selecció dels millors temes que ha escrit en els els seus seixanta anys de carrera. L'acompanyaran Gemma Humet a la veu, Olvido Lanza al violí, Marc Prat al contrabaix i Martí Hosta a la percussió, en un concert intim on s'acoblen als ritmes místics de la seva guitarra.

Ani in the hall, el duet celranenc de percussió i veu, barrejant sonoritats de la música tradicional amb la més contemporània, continuaran la festa en un concert que de ben segur sorprendrà per la seva original qualitat. I serà Dj Le Métèque l'encarregat de tancar la festa ambientant la nit amb la seva selecció musical.

Les entrades no hi canvien de preu a mesura que creix la demanda. No hi assisteixen ni autoritats, ni figures de l'star system, ni tan sols els guanyadors d'Eufòria. No és cap dels grans festivals de la Costa Brava. Només Garrigoles 3 i mig.