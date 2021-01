Divendres, decisió definitiva sobre la celebració o no del 14-F

La portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, ha assegurat que la decisió de la taula de partits de divendres sobre la viabilitat de les eleccions al Parlament del 14 de febrer serà "definitiva". Durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dimarts, posterior al Consell Executiu, la titular de Presidència ha afegit que el Govern tindrà l'última paraula, si no hi ha consens entre partits.

La consellera ha opinat que, a l'inici de la campanya, "les dades fan pensar no s'estarà millor que ara". De fet, ha explicat que els serveis jurídics de la Generalitat i el Departament de processos electorals estudien l'escenari d'un ajornament electoral. A més, la consellera ha subratllat que, si els comicis es posposen, caldria "garantir que es fessin quan l'onada d'ara ja anés de baixada".



El Govern no portarà cap proposta a la taula de partits de divendres, perquè prefereix buscar un consens entre tots els partits. Ara bé, si no hi ha entesa de les formacions polítiques, l'executiu en funcions prendrà la decisió definitiva. Si s'ajornen les eleccions, el Govern també intentaria consensuar-ne la nova data el propi divendres. En aquest escenari, el decret de suspensió de les eleccions pel 14-F també inclouria la nova data electoral. Budó ha apuntat que, en cas d'aplaçament electoral, la nova data hauria de tenir lloc cap al final de la tercera onada.



En la trobada de divendres es reuniran els partits amb presència al Parlament, que fonamentalment prendran una decisió en funció de dos documents: la situació epidemiològica que es preveu les properes setmanes i al voltant del 14 de febrer, un estudi elaborat pel Departament de Salut en col·laboració amb Grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (BIOCOM-SC), i el document sobre l'estat dels dispositius per a la preparació dels comicis, elaborat per Ismael Peña-López, director general de Processos Electorals i Participació Ciutadana del Govern.

Precisament, Peña-López en un llarg fil a Twitter exposa que l'acord és que divendres es prendrà una decisió definitiva i subratlla que, tot i la situació sanitària, els comicis es poden fer. Per a ell, hi ha altres elements a tenir en compte a l'hora de decantar-se per una opció o altra i que la qüestió és "si es volen" fer els comicis, una cruïlla en qualsevol cas complexa.

L'informe de Salut, de la seva banda, apunta que el pic de casos de l'actual onada s'assolirà dies abans de l'inici de la campanya electoral, previst pel 29 de gener, mentre que el nivell màxim d'ocupació de les UCI arribarà pocs dies abans del 14-F. Divendres, en qualsevol cas, sortirem de dubtes.