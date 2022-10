Diversos centenars de persones es mobilitzen contra el saló immobiliari The District

Clam contra el saló immobiliari The District, que ha començat aquest dimecres i durarà fins divendres. Diferents entitats socials a favor del dret a l’habitatge com el Sindicat de Llogateres, la PAH o Raval Rebel s'han concentrat a les portes del pavelló de la Fira de Barcelona contra la celebració d'aquest congrés, on hi participen fons voltors. Més de 200 persones s'han manifestat des de la plaça d'Espanya fins a l'entrada del recinte firal. Finalment un centenar ha aprofitat el registre d'acreditacions per accedir-hi i portar la protesta a l'interior.

Entre els convocants hi ha entitats socials, sindicals, veïnals i polítiques com la PAH, el Sindicat de Llogateres, la CUP i la CGT. Els manifestants clamen contra les especulacions immobiliàries i en defensa del dret a l'habitatge. A les pancartes dels manifestants es podien llegir lemes com "Fora fons voltors" o "Defensem la vida. Aturem The District".

Una de les participacions que ha generat més polèmica és Blackstone, el major propietari immobiliari a nivell global i també de l'Estat espanyol. A banda de Blackstone, al saló també hi participen companyies com Anticipa, Neinor Homes, Servihabitat, Apollo Global Management, Azora o Merlin Properties.

Els manifestants han escridassat congressistes que accedien a la fira i els han tirat pintura. Quan alguns han accedit al recinte s'ha produït algun moment de tensió, tot i que han acabat accedint sense problemes. Agents dels Mossos d'Esquadra s'havien situat a l'avinguda de Maria Cristina per barrar-los el pas, però aquests han aprofitat l'accés per la zona de les acreditacions.

Els manifestants que han aconseguit accedir al recinte per una porta lateral, i que s'han negat a abandonar voluntàriament l'espai, han estat desallotjats pels antidistrubis. Un activista de Raval Rebel que ha participat a les mobilitzacions contra el congrès de fons voltors ha estat detingut, segons informa el col·lectiu a través del seu compte de Twitter. En motiu de la detenció, l'entitat ha convocat una concentració aquesta tarda a les 17 hores, davant de la comisaria Les Corts (Trav. de les Corts 319).





Colau comparteix la "preocupació" de les entitats

En una carta dirigida al Sindicat de Llogaters de Catalunya i altres entitats, Ada Colau exposa que la Fira de Barcelona "és un consorci publicoprivat que compta amb un consell d'administració i un comitè executiu que pren les decisions de manera autònoma". L'alcaldessa explica que tot i ser la presidenta del Consell General de la Fira, no pot decidir sobre la programació del recinte. No obstant, es compromet a fer arribar el seu malestar per la celebració d'aquest congrés immobiliari.

"Comparteixo la vostra preocupació" pel fet que "fons voltor es trobin a Barcelona", subratlla Colau a la missiva. "Reitero que les empreses honestes que vulguin fer habitatge assequible trobaran sempre la nostra complicitat. En canvi, els fons voltor que pretenen especular a costa de vulnerar el dret a l'habitatge no són ni seran benvinguts a Barcelona", indica l'alcaldessa. El seu partit, Barcelona en Comú, també comparteix el rebuig al saló i, de fet, ha convocat una concentració aquest dimecres a la tarda contra els "especuladors immobiliaris".