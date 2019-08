Els dirigents de Junts per Catalunya (JxCat) repten una i altra vegada els seus aliats d'Esquerra Republicana (ERC) a no rebaixar les exigències al Govern de Pedro Sánchez.



Aquest dimarts era el propi president de la Generalitat, Quim Torra, qui deixava clara la seva posició contrària a la investidura de Pedro Sánchez si aquest no reconeixia el dret a l'autodeterminació de Catalunya, i aquest dimecres han estat la portaveu adjunta de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, i el diputat empresonat 'preventivament' i suspès per aquest motiu, Jordi Sànchez, els que han mantingut públicament la pressió sobre ERC.

Nogueras ha insistit en què els independentistes han de dir 'nó' a la investidura de Pedro Sánchez, en "coherència" amb l'anunci del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, de portar als tribunals al Govern per la falta de finançament de Catalunya.



Aragonès, vicepresident econòmic de la Generalitat i home fort d'ERC al Govern presidit per Torra, ha anunciat al Parlament de Catalunya que portaran el Govern espanyol als tribunals "per retenir il·legalment" un seguit de partides econòmiques per un import global d'una mica més de 1.300 milions d'euros, la qual cosa ofega financerament el Govern català.

Miriam Nogueras, que és vicepresidenta del PDeCAT i és considerada com dirigent molt pròxima a Carles Puigdemont, ha dit estar "al costat" del Govern en aquesta denúncia, perquè coincideix que Catalunya pateix "maltractament (econòmic i de vulneració de drets) per part de l'Estat i del president Sánchez".



Però, al mateix temps, ha recordat que ERC i Junts sumen 22 diputats en el Congrés (15 dels republicans i set de JxCat), i que "per responsabilitat i coherència", tots ells han de dir 'No' a Pedro Sánchez "si no hi ha proposta per a Catalunya".

En un comentari de resposta a Joan Margall, diputat d'ERC, Nogueras ha insistit en què facilitar la investidura de Sánchez a canvi de res equival a acceptar els greuges i no fer absolutament res.



"Necessitem accions valentes, sense por a defensar el que és nostre: drets i recursos. Portem anys 'denunciant', i no ens cansarem, però ara hi ha una mica més", ha reblat la dirigent de Junts, reptant als seus "companys" d'Esquerra Republicana.

Facilitar investidura de @sanchezcastejon a canvi res és acceptar aquests greuges i no fer absolutament res.

Necessitem accions valentes, sense por a defensar el que és nostre: drets i recursos.

Portem anys "denunciant", i no ens en cansarem, però ara cal alguna cosa més,companys

Junts i ERC vénen marcant posicions diferents en el Congrés en relació amb la investidura del líder del PSOE. Mentre els diputats d'ERC van acabar abstenint-se en la segona votació, la qual cosa hauria facilitat l'elecció de Sánchez en cas d'haver arribat a un acord amb Unides Podemos, la coalició JxCat va preferir mantenir-se en el vot en contra.

Jordi Sànchez vs Oriol Junqueras

Jordi Sànchez per la seva part ha rebutjat la possibilitat d'una convocatòria anticipada d'eleccions a Catalunya com a resposta a una sentència condemnatòria del Tribunal Suprem als líders independentistes. En una implícita resposta al seu company de presó Oriol Junqueras, ha demanat a ERC no fer "política de partit" amb aquesta qüestió.



"Demano que no s'utilitzi la resposta a la sentència per fer política de partit. Barrejar anticipadament la resposta a la sentència amb eleccions són ganes de fer-nos combregar amb rodes de molí", ha destacat en una entrevista concedida a Europa Press des de la presó de Lledoners.

Així s'ha pronunciat després que Junqueras i Aragonès, hagin contemplat la possibilitat d'un avançament electoral com a reacció a la sentència condemnatòria del Suprem.



Segons Sànchez, els que volen o els que insinuen eleccions anticipades han de concretar "què farien el dia després de les eleccions que no puguin fer ara", i argumenta que no entén per què una resposta a la sentència ha de passar per uns comicis quan ja hi ha una majoria parlamentària, de com a mínim 80 escons, contrària al que previsiblement dictarà el Suprem en les pròximes setmanes o dies.

Sànchez no ha amagat la seva crítica a les ambicions que puguin tenir Junqueras i altres dirigents d'ERC. Si no expliquen què farien pot semblar, segons ell, que prenen posicions "empesos pels vents electorals favorables i que actuen amb l'expectativa d'ocupar més poder, especialment la Presidència de la Generalitat".



"Un avanç electoral quan no s'ha arribat a la meitat de la legislatura ha d'estar justificat per una mica més que per les legítimes ànsies d'arribar al més aviat possible a la Presidència de la Generalitat", ha dit Sànchez.

L'absència d'unitat

En la seva opinió, les diferències actuals entre JxCat i ERC són "danys col·laterals davant l'absència d'unitat", al·legant que la rivalitat electoral en temps de tensió política i de reiterades convocatòries electorals obliga a marcar constantment diferències, i que això contamina qualsevol espai de relació.



Tot i així, Sànchez considera que la relació personal entre els líders independentistes empresonats és bona i que, políticament, les relacions entre els presos són irrellevants perquè --apunta-- mai han passat per les seves mans.

"Si no existeix unitat independentista és perquè a algú ja li va bé que no n'hi hagi"

Sànchez també reflexiona sobre les diferents causes que actualment no hi hagi unitat: "Si no existeix unitat independentista és per incompetència dels dirigents o bé perquè a algú ja li va bé que no n'hi hagi; i, sense descartar la primera, crec que la clau està en la segona".



Al seu judici, des del moment en què alguns aposten per reforçar el partit i confrontar-se amb la competència del mateix espai sobiranista, es fa difícil definir la unitat estratègica, més enllà d'acords puntuals: "És poc raonable que dues grans marques que pugnen per un mateix mercat tinguin una unitat estratègica".

"La competència electoral entre independentistes ho contamina tot"

"No veig, per posar un exemple, Coca-Cola i Pepsi Cola actuant sota una unitat estratègica. La competència electoral entre independentistes ho contamina tot i pot convertir-se en la causa de grans ineficiències i ineficàcies del soberanisme", adverteix.



El dirigent polític veu futur a la legislatura al Parlament sempre que Aragonès recorri a les seves "habilitats negociadores" per a aprovar els Pressupostos de 2020, i constata que els comuns i la CUP s'han obert a parlar dels comptes.

"Si ERC es veu liderant un govern de concentració amb comuns, CUP i JxCat, com Aragonès i Joan Tardà proposen, el vicepresident tindrà capacitat d'acordar amb ells els Pressupostos en nom d'ERC i JxCat", ha recalcat.



Malgrat tot, admet que li incomoda la "incapacitat" que JxCat i ERC han tingut per a pactar abans i després de l'últim cicle electoral, la qual cosa, al seu judici, els ha portat a perdre l'Ajuntament de Barcelona i l'hegemonia en altres consistoris i en la Diputació de Barcelona, i creu que tot això els ha portat a teixir pactes amb els socialistes.

Incomoditat amb els pactes que no s'han fet

"El que m'incomoda no són els pactes que s'han fet, sinó els que s'han deixat de fer", ha dit Sànchez, després de defensar que en política no has d'evitar pactes però sí que prioritzar-los amb qui tens més proximitat; en aquest cas, els Comuns i la CUP.



En preguntar-se-li si ERC està ocupant la centralitat política que se li atribuïa a l'espai de JxCat, Sànchez ha cridat a no confondre la centralitat amb guanyar eleccions, destacant que és important guanyar eleccions però "no és determinant si no es poden construir majories sòlides per a governar".

Per a ell, en política la suposada centralitat és útil si et porta a governar les institucions: "Cs va guanyar les eleccions del 21 de desembre i ningú va creure que havia guanyat centralitat. I en el cas d'ERC, els bons resultats electorals no li han permès governar a Barcelona".



"Encara que incomodi a alguns, cal preguntar-se per què i què s'hauria d'haver fet diferent per a guanyar efectivament centralitat", conclou.