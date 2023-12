DO Penedès: 2.700 anys d’història vitivinícola

La Denominació d’Origen Penedès és la que té més tradició de Catalunya. Suma un total de 2.700 anys d’història que s’han pogut demostrar gràcies als treballs al jaciment de Font de la Canya, a Avinyonet del Penedès, amb troballes com un bust de la deessa grega de la terra i l’agricultura, Demèter. Aquesta denominació d’origen s’estén al llarg d’una franja del territori entre el mar i la muntanya, a mig camí entre Barcelona i Tarragona.



El sòl i el clima diferencien la DO Penedès en 10 zones marcades per un caràcter únic, que van des del mar fins a més de 800 metres d’altitud. La varietat de raïm més important és el xarel·lo per als vins blancs. Pel que fa als vins negres, la producció a la DO Penedès significa el 35% de les ampolles totals que s’elaboren.



Però la història no és l’únic que fa especial aquesta comarca en la seva tradició vitivinícola. El Penedès te una filosofia a l’hora d’elaborar els seus vins que els atorga un toc especial i un segell de qualitat excel·lent a la seva denominació d’origen. Una qualitat i una excel·lència que és fruit de la tradició i de l’antiguitat, però també de la seva capacitat d’innovació i, al mateix temps, d’actualització. Els viticultors, enòlegs i cellers de la DO Penedès han sabut unir passat i present mirant al futur i agafar el compromís d’elaborar vins 100% ecològics amb la determinació d’utilitzar tècniques que siguin sostenibles amb el planeta.



La DO Penedès concentra fins a 150 cellers en una extensió de conreu de vinya de 2.500 hectàrees. A Catalunya, en total, es produeixen 340 milions d’ampolles de vi –90 de vi tranquil i 250 d’escumós– un 50% de les quals es comercialitzen a Catalunya. La resta es comercialitza a Espanya i a l’exterior –principalment al Regne Unit, Suècia, Alemanya i els Estats Units.



A més de la DO Penedès, Catalunya disposa actualment de deu denominacions d’origen més de producció de vi, a banda de la DO Cava: Priorat, Montsant, Terra Alta, Conca de Barberà, Tarragona, Catalunya, Costers del Segre, Empordà, Pla de Bages i Alella.



La Ruta del vi pel Penedès

Fer la Ruta del vi del Penedès és submergir-se en el cor d’aquest territori vitivinícola i conèixer que hi ha molt més enllà d’una copa de vi. L’enoturisme és un dels principals atractius per visitar el Penedès, més enllà de la bellesa dels seus paisatges de vinyes conreades. Visitar la DO del Penedès és la manera més autèntica de descobrir el seu entorn rural, les seves tradicions i què representa la cultura del vi en aquesta contrada.



La DO Penedès i la seva oferta enoturística posa a disposició del visitant experiències on el món del vi és el denominador comú. En total es poden visitar fins a 72 cellers que tenen les seves portes obertes als visitants i, a més, també hi ha 49 establiments hotelers, 31 restaurants i 26 empreses d’activitats relacionades amb l’oci i el turisme implicades en aquesta ruta.



Així doncs, visitant el cor de la Catalunya vitivinícola es pot trobar tot allò que pot desitjar un amant de la terra i del bon vi: un trencadís de vinyes mediterrànies, petits cellers familiars, cellers imponents, una col·lecció de vins àmplia i generosa que satisfarà qualsevol visitant, en qualsevol moment de l’any.



L’enoturisme a Catalunya

DO Penedès.

Darrere de cada ampolla que es produeix a Catalunya hi ha un univers que se’t mostra en destapar-la. I en tastar-la, et revela el seu caràcter franc, la naturalesa del paisatge on ha nascut, la personalitat de qui l’ha forjat i l’esperit de qui l’ha fet créixer.



Viatjar per tots els racons del país, evocar paisatges, escoltar persones, submergir-se en la seva història i compartir un llegat mil·lenari, entendre els seus orígens, obrir una ampolla, sentir el viatge i assaborir la vida: això és l’experiència de l’enoturisme a casa nostra.



En total, Catalunya disposa de més de 300 cellers que són visitables. T’obren les portes de casa seva perquè tastis les seves especialitats i, alhora, coneguis el seu context històric, social i cultural que converteix casa nostra en una destinació enoturística única.



En aquests més de 300 cellers, i també a la setantena de cellers de la Ruta del Penedès, podràs conèixer des de l’arribada del cultiu de la vinya a casa nostra fins al centenar de cellers cooperatius d’estil modernista, coneguts com a catedrals del vi, les barraques i els cups de pedra recuperats enmig dels boscos, els museus de la vida pagesa, les festes tradicionals dedicades al vi que encara es conserven i els grans cellers del país que s’aixequen com a símbols contemporanis de la importància del vi en la gastronomia catalana.



I és per tot això que podem dir que a Catalunya, el vi és cultura. Una cultura que el Govern vol donar a conèixer amb la campanya del vi català més ambiciosa fins al dia d’avui, de la mà del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de l’INCAVI.