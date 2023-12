DO Pla de Bages: el vi de tradició familiar

Des de 1995, la Denominació d’Origen Pla de Bages protegeix i agrupa els cellers i vins elaborats a les comarques del Bages i part del Moianès, tots ells de tradició familiar i amb vinya pròpia. Situada al cor de Catalunya, aquesta zona vitivinícola s’aixeca entre les formacions muntanyoses de Montserrat, la serra de Castelltallat i el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. És un paisatge únic format de petites parcel·les de vinya envoltades de bosc i biodiversitat que enriqueixen el vi amb una gran empremta del territori.



La història de la vinya i el vi al Bages ve de lluny. Fins i tot es diu que el nom ve de Bacus, el déu romà del vi. Barraques, tines a peu de vinya i murs de pedra seca formen part del seu patrimoni vitivinícola, avui reconegut com a patrimoni immaterial i Geoparc Mundial de la UNESCO.



La varietat autòctona més representativa de la zona és la picapoll, que aporta una gran personalitat al vi. A més, en aquesta DO, recuperar, preservar i conèixer les varietats de raïm autòctones com la mandó i la sumoll fa que les arrels del passat inspirin la visió del futur.



La DO Pla de Bages engloba 17 cellers en una superfície de conreu de 500 hectàrees. A Catalunya, en total, es produeixen 340 milions d’ampolles de vi –90 de vi tranquil i 250 d’escumós– un 50% de les quals es comercialitzen a Catalunya. La resta es comercialitza a Espanya i a l’exterior –principalment al Regne Unit, Suècia, Alemanya i els Estats Units.



A més de la DO Pla de Bages, Catalunya disposa actualment de deu denominacions d’origen més de producció de vi, a banda de la DO Cava: Priorat, Montsant, Terra Alta, Conca de Barberà, Penedès, Catalunya, Costers del Segre, Empordà, Tarragona i Alella.



La Ruta del vi del Pla de Bages

A la falda de Montserrat, es pot trobar un territori fragmentat per feixes i barraques de pedra seca, cups excavats i tines enmig del bosc on antigament hi havien crescut milers d’hectàrees de vinya. Amb la Ruta del vi del Pla de Bages es poden assaborir els vins que elaboren les antigues nissagues de viticultors, cooperatives centenàries i també els petits cellers familiars. Pels racons d’aquesta denominació d’origen s’hi respira la cultura del vi.



Amb la Ruta del vi de la DO Pla de Bages podràs descobrir aquest patrimoni de pedra seca, el territori, la cultura i els vins amb denominació d’origen a través d’una vintena d’experiències singulars, visites amb tast als cellers i establiments que transmeten la cultura del vi d’aquesta zona. En aquesta ruta es poden visitar fins a 16 cellers que tenen les seves portes obertes als visitants i també hi ha 8 allotjaments hotelers, 8 restaurants i 7 empreses d’activitats de la zona vinculades amb la cultura, el territori i el turisme que estan implicades en l’oferta enoturística del Pla de Bages.



DO Pla de Bages.

Les experiències estan classificades per la seva durada –des de només 4 hores per una visita puntual a experiències amb allotjament o d’un dia sencer–, pel tipus d’activitat –enoturisme i benestar, art i vi, descoberta de pedra seca, enoturisme entre vinyes i enoturisme i cultura, vi i gastronomia, visita als cellers i visita a les tines a peu de vinya– i, finalment, per establiment i per municipi – Artés, Avinyó, Bages, Calders, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Manresa, Navàs, Pont de Vilomara i Rocafort, Sallent, Sant Fruitós del Bages, Santa Maria de Guardiola i Santa Maria d’Oló.



L’oferta enoturística de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages també té ofertes conjunturals per dates molt determinades com és el cas de les Festes de Nadal, també al voltant del món del vi i de la denominació d’origen.

L’enoturisme a Catalunya

Darrere de cada ampolla que es produeix a Catalunya hi ha un univers que se’t mostra en destapar-la. I en tastar-la, et revela el seu caràcter franc, la naturalesa del paisatge on ha nascut, la personalitat de qui l’ha forjat i l’esperit de qui l’ha fet créixer.



Viatjar per tots els racons del país, evocar paisatges, escoltar persones, submergir-se en la seva història i compartir un llegat mil·lenari, entendre els seus orígens, obrir una ampolla, sentir el viatge i assaborir la vida: això és l’experiència de l’enoturisme a casa nostra.



En total, Catalunya disposa de més de 300 cellers que són visitables. T’obren les portes de casa seva perquè tastis les seves especialitats i, alhora, coneguis el seu context històric, social i cultural que converteix casa nostra en una destinació enoturística única.



En aquests més de 300 cellers, i també als 16 de la DO Pla de Bages, podràs conèixer des de l’arribada del cultiu de la vinya a casa nostra fins al centenar de cellers cooperatius d’estil modernista, coneguts com a catedrals del vi, les barraques i els cups de pedra recuperats enmig dels boscos, els museus de la vida pagesa, les festes tradicionals dedicades al vi que encara es conserven i els grans cellers del país que s’aixequen com a símbols contemporanis de la importància del vi en la gastronomia catalana.



I és per tot això que podem dir que a Catalunya, el vi és cultura. Una cultura que el Govern vol donar a conèixer amb la campanya del vi català més ambiciosa fins al dia d’avui, de la mà del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de l’INCAVI.