La DO Terra Alta pateix una de les caigudes de producció "més grans de la història" a causa de la sequera

La DO Terra Alta tanca una de les campanyes de verema més dures. La sequera extrema que pateix la comarca ha reduït la producció de raïm als 29,52 milions de quilos, un 18% menys que l'any passat i un 25% menys que la producció mitjana de la denominació d'origen, que sol ser d'uns 40 milions de quilos. Ha estat "una de les caigudes més grans de la història", segons detalla la DO.

La seva varietat insígnia, la garnatxa blanca, es manté com la majoritària, amb 7,9 milions de quilos collita. Alhora, continua la recuperació de la varietat autòctona morenillo, que encara és minoritària, però que ha crescut un 140% en un any. El final de la verema es tornarà a celebrar amb la Festa del Vi de Gandesa, que celebrarà la 37a edició durant el pont de Tots Sants.

Després de diversos anys marcats per la sequera, les pluges primaverals d'enguany han donat un respir a la vinya a Catalunya a l'inici de la campanya, en línies generals. A nivell global, es preveu que la producció superi la del 2023, tot i que aquesta va ser una de les més baixes de la darrera dècada. Amb tot, poden haver-hi diferències entre DO. Els darrers anys de sequera han impulsat canvis en les tècniques i les pràctiques dels viticultors, com no cansar tant el cep i conservar a la terra la màxima humitat possible. I també ha modificat el calendari.

Garnatxa i morenillo

La garnatxa blanca s'ha aproximat als 7,9 milions de quilos veremats a la DO Terra Alta, un 26% de la producció total i el 45% de la producció de varietats blanques, que són el 60% dels quilos veremats. També s'han collit prop de 6 milions de garnatxa negra, un 20% del total veremat en aquesta campanya. La garnatxa negra representa la meitat de les varietats negres que es cullen a la DO Terra Alta.

De morenillo se n'ha collit uns 50.000 quilos i continua creixent el nombre d'hectàrees dedicades al cultiu d'aquesta varietat autòctona que es va autoritzar el 2020 com a varietat de la DO. Tot i que la falta de pluges han fet caure la producció, també ha mantingut "una qualitat excel·lent del raïm", que no ha patit malalties ni plagues, apunten.

Festa del Vi de Gandesa

La celebració del final de la verema a la Terra Alta es culmina amb la Festa del Vi de Gandesa, que enguany se celebrarà del 31 d'octubre al 3 de novembre, coincidint amb el pont de Tot Sants. Entre les principals novetats, destaquen les noves cases de fusta de la Mostra de Vins de la DO Terra Alta, un nou espai "més dinàmic i obert" que estendrà la zona de degustacions, i que permetran crear espais per a la música i la gastronomia.

La Fira del Vi manté "un dels clàssics", la Nit de les Garnatxes Blanques del Celler Cooperatiu de Gandesa, dijous després de la inauguració. La proposta gastronòmica torna de la mà de Vicent Guimerà, xef del restaurant L'Antic Molí, guardonat amb una Estrella Michelin. Però la 17a edició també inclou novetats com la participació d'una denominació d'orígen convidada, que serà DO Montsant i les seves garnatxes blanques. La DO Montsant també protagonitzarà un tast guiat a l'Espai Àgora l'endemà.