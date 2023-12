DO Terra Alta: la pàtria de la garnatxa blanca

La Denominació d’Origen Terra Alta és una de les històriques de Catalunya. Es troba entre el riu Ebre i les terres del Matarranya –a la zona vitivinícola catalana més meridional– i la seva situació té un alt valor paisatgístic. Les Terres de l’Ebre han estat reconegudes per la UNESCO com a Reserva de la Biosfera amb un enorme potencial vitivinícola. Hi ha testimonis que el segle XVII deixen constància d’una plantació a Gandesa denominada vernatxa.



Actualment, a la Terra Alta es conrea el 33% de la garnatxa blanca de tot el món. Aquest percentatge suposa el 75% de la producció a Espanya i el 90% de la garnatxa blanca a Catalunya. La DO Terra Alta és, sense cap mena de dubte, l’ànima d’aquesta varietat. Tant és així que compta amb un distintiu de control específic de garnatxa blanca 100%



Els vins de la Terra Alta són fins, distingits per la seva força i caràcter. Un Terra Alta arrela en terres calcàries, creix amb el sol del Mediterrani i s’elabora amb cura. Les particularitats que es poden apreciar en tots els vins de la DO Terra Alta són aquesta mediterraneïtat, més expressió en boca que nas i una destacable persistència al tast.



Els vins blancs són de color pàl·lid, aroma fresca i un pas en boca ampli i equilibrat. Estan elaborats majoritàriament amb garnatxa blanca. Per la seva banda, els vins negres destaquen pel seu caràcter mediterrani, amb una elevada intensitat colorant i predomini de les aromes de fruita. La importància de la garnatxa i una cultura especifica d’entendre la seva elaboració fan d’aquests vins els que millor expressen el que significa la DO Terra Alta.



La DO Terra Alta té una extensió de cultiu de vinya de 5.870 hectàrees i està formada per 62 cellers. A Catalunya, en total, es produeixen 340 milions d’ampolles de vi –90 de vi tranquil i 250 d’escumós –un 50% de les quals es comercialitzen a Catalunya. La resta es comercialitza a Espanya i a l’exterior –principalment al Regne Unit, Suècia, Alemanya i els Estats Units.



A més de la DO Terra Alta, Catalunya disposa actualment de deu denominacions d’origen més de producció de vi, a banda de la DO Cava: DO Priorat, Montsant, Tarragona, Conca de Barberà, Penedès, Catalunya, Costers del Segre, Empordà, Pla de Bages i Alella.



La Ruta del vi per la Terra Alta

DO Terra Alta.

Amb la Ruta del vi de la Terra Alta podràs gaudir de l’esperit mediterrani que desprèn aquesta terra i que va enamorar Picasso. La Terra Alta és la pàtria de la millor garnatxa blanca. Endinsar-se pel periple vitivinícola de la Terra Alta és, a més de tastar excel·lents vins, tant blancs com negres, gaudir de mosaics d’ametllers, vinya i cereals, una natura virginal, de l’encant de la vida rural, la presència dels Ports, la calma i la tranquil·litat i veure com la vida sembla inalterable.



Els cellers cooperatius estan actualitzant les seves col·leccions i projectes d’autor i, a més, la zona disposa d’una bona oferta gastronòmica, amb bona cuina i activitats de turisme actiu.



L’oferta enoturística de la DO Terra Alta ofereix activitats relacionades amb la visita a cellers –es poden visitar fins a 23 cellers que tenen les seves portes obertes a visitants amb visites guiades– activitats on el vi és el denominador comú, però es fa un maridatge amb la gastronomia, amb la cultura o bé amb la família. En l’oferta enoturística de la Terra Alta també s’inclou 5 establiments hotelers i 2 restaurants.



L’enoturisme a Catalunya

Darrere de cada ampolla que es produeix a Catalunya hi ha un univers que se’t mostra en destapar-la. I en tastar-la, et revela el seu caràcter franc, la naturalesa del paisatge on ha nascut, la personalitat de qui l’ha forjat i l’esperit de qui l’ha fet créixer.



Viatjar per tots els racons del país, evocar paisatges, escoltar persones, submergir-se en la seva història i compartir un llegat mil·lenari, entendre els seus orígens, obrir una ampolla, sentir el viatge i assaborir la vida: això és l’experiència de l’enoturisme a casa nostra.



En total, Catalunya disposa de més de 300 cellers que són visitables. T’obren les portes de casa seva perquè tastis les seves especialitats i, alhora, coneguis el seu context històric, social i cultural que converteix casa nostra en una destinació enoturística única.



En aquests més de 300 cellers, i també als 23 de la Ruta de la DO Terra Alta, podràs conèixer des de l’arribada del cultiu de la vinya a casa nostra fins al centenar de cellers cooperatius d’estil modernista, coneguts com a catedrals del vi, les barraques i els cups de pedra recuperats enmig dels boscos, els museus de la vida pagesa, les festes tradicionals dedicades al vi que encara es conserven i els grans cellers del país que s’aixequen com a símbols contemporanis de la importància del vi en la gastronomia catalana.



I és per tot això que podem dir que a Catalunya, el vi és cultura. Una cultura que el Govern vol donar a conèixer amb la campanya del vi català més ambiciosa fins al dia d’avui, de la mà del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de l’INCAVI.