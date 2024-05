Es doblen les incidències per situacions de LGBTI-fòbia i pugen un 9% les denúncies als Mossos

El 2023 es van registrar 670 situacions de LGBTI-fòbia a Catalunya, de les quals 351 van ser incidències, 282 denúncies als Mossos d'Esquadra i 37 denúncies davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació del Departament d'Igualtat i Feminismes. Ho recull la Radiografia de la LGBTI-fòbia feta per aquesta conselleria de la Generalitat de Catalunya, que s'ha presentat aquest dijous.

Les incidències són aquelles situacions discriminatòries que no es denuncien o no estan tipificades com a delictes: s'han doblat en comparació al 2022, quan van ser 175. Els casos que han arribat a la policia catalana són un 9% més que el 2022, quan van ser 258. Del total de les incidències, el 28,2% es van produir en l'àmbit social, el 20,2% en el sanitari, el 14,5% en l'educatiu i el 5% en el Registre Civil.

La majoria de les incidències provenen de la Xarxa de Servei d'Atenció Integral LGBTI (54%), mentre que hi ha un 28% que han estat derivades per part d'altres departaments de la Generalitat. Un 4,5% dels afectats s'han dirigit directament a la conselleria, un 8% de casos els han comunicat des de l'entorn de les víctimes i un 4% per part d'entitats. Per territoris, Barcelona va concentrar 239 incidències el 2023, gairebé el 68%, Lleida un 10,8%, Girona un 8,8%, Tarragona un 8,55% i Terres de l'Ebre el 2,8%.

El 66% dels afectats són majors d'edat, mentre que els menors representen el 26,7%. D'altra banda, el 55,8% són persones trans: 56 casos de dones trans (15,9% del total) i 30 d'homes trans (8,6%). En segon lloc hi ha els homes gais (20,2%) i en tercer el col·lectiu LGBTI+ (10,5%), seguit per les dones lesbianes (6,55%), intersexuals (0,85%) i bisexuals (0,85%). El 90% de les incidències ateses l'any passat s'han resolt.

La consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha atribuït l'increment a una conscienciació més gran i el fet que hi ha més serveis per denunciar-les. Ha assegurat "no ha de fer por", sinó al contrari, ja que hi ha més persones que estan sent ateses i més situacions que ja no queden impunes. L'Observatori Contra l'LGTBI-fòbia ha alertat sobre el "preocupant" augment de casos i ha instat les administracions públiques, i especialment el Govern, a activar de forma eficient els mecanismes sancionadors que recull la legislació actual.

Un 61% més de denúncies a l'OITND i un 9% més a Mossos

L'Oficina d'Igualtat de Tracte i no Discriminació va gestionar 37 denúncies, un 61% més amb l'any anterior. La motivació principal d'aquestes denúncies és una discriminació per orientació sexual (27 denúncies), seguit per la identitat o expressió de gènere (9). Pel que fa a les denúncies dels Mossos, al juliol es va produir un pic amb 43 casos i un altre al març amb 35. Per motius, el 55% van ser per homofòbia, el 26% per transfòbia, el 13% per lesbofòbia i el 6% per LGBTI-fòbia.