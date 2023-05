Docents interins es concentren per exigir a Educació que rectifiqui i els deixi triar els municipis on volen treballar

Docents substituts s'han concentrat a la plaça Sant Jaume aquest dissabte per exigir a Educació que rectifiqui i els deixi escollir els municipis en què prefereixen treballar el curs 2023-2024. Amb crits de "volem treballar, volem conciliar, volem triar" una trentena de professors han titllat la decisió del Departament "d'imposició" i han apuntat que "vulnera el seu dret a escollir el seu futur en funció de la seva mobilitat, residència o situació personal".

La protesta arriba després que a l'abril el Departament anunciés, en el marc de la mesa sectorial, un canvi en els criteris de la borsa de treball del proper curs. Establia la comarca com l'àrea mínima a demanar en un servei territorial i eliminava la possibilitat d'especificar els municipis.

La concentració l'ha convocada la Plataforma de Docents Substituts per l'Ordenació de Municipis i ha evidenciat el malestar dels mestres substituts envers la decisió d'Educació. Segons ha explicat Teo Vidal, portaveu del col·lectiu, es tracta d'una mesura que "atempta" contra els drets dels treballadors perquè "dificulta la conciliació familiar i l'estabilitat".

Ha remarcat les greus complicacions logístiques que pot suposar per a les persones interines que viuen en comarques grans i que solen estar mal comunicades i ha alertat que "obligarà tots els treballadors i treballadores a disposar d'un vehicle propi per poder-se desplaçar". Aquest fet, apunta, suposarà un greuge, sobretot pels professionals que tot just han acabat la carrera i tenen pocs recursos. "No hi ha una voluntat real de resoldre la situació sinó de fer una propaganda per dir que es cobriran totes les baixes", ha valorat Vidal.

En aquesta mateixa línia s'ha expressat Jesús Martín, portaveu d'UGT, que ha dit que aquest canvi és una vulneració "del dret dels interins a triar la preferència de les peticions en funció de la proximitat si les seves circumstàncies personals així ho fan necessari". A banda, ha assegurat que està pensada per cobrir "aquelles places que no vol ningú", ja sigui per llunyania o complexitat.

Per a la CGT, la protesta està vinculada a la precarietat del personal interí

Miquel González, secretari general d'Ensenyament de CGT, ha manifestat que la reivindicació d'aquest dissabte s'emmarca en la problemàtica de precarietat del personal interí. "Aquesta mesura tan restrictiva provoca dificultats en la conciliació laboral i familiar", ha assegurat González que ha reclamat més vacants de professorat substitut i un acord d'estabilitat que permeti més estabilitat en la contractació d'aquests mestres.

Per la seva banda, Marc Martorell, de la Intersindical, ha insistit en la legitimitat d'aquesta protesta i ha criticat el caràcter "centralista" de la decisió d'Educació, ja només té en compte els interessos dels professionals que viuen a Barcelona. Així, ha detallat que en els docents que depenen del Consorci d'Educació de Barcelona sí podran seleccionar els districtes on volen treballar.

Sí que es podrà indicar les preferències

El passat 5 de maig la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics va publicar una resolució que suavitzava la proposta inicial de la conselleria. El document establia que tot i haver d'escollir una comarca, els professionals podrien ordenar els municipis per ordre de preferència, a més d'afegir-ne de concrets d'una segona comarca que es trobi al mateix servei territorial.

El text també apuntava que l'algoritme prioritzarà, com fins ara, el tipus de jornada demanada per l'aspirant, la posició que ocupa el municipi on hi ha la vacant a la llista de prioritats, i el número de barem. En aquest sentit, el nou sistema tampoc atorgarà mitges jornades a qui en demani completes, i viceversa.

Tant la plataforma com els sindicats han reconegut que aquesta resolució matisa l'anunci d'Educació, però han advertit que és insuficient perquè, a més, inclou un paràgraf que indica que a mitjan del curs vinent les normes podien tornar a canviar.